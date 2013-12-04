بالوتيلي.. "يسخر" من العدالة الإيطالية!

سخر مهاجم اي سي ميلان الايطالي ماريو بالوتيلي من العدل في بلاده, بعدما رفض القاضي الرياضي توقيع أية عقوبة على مدافع كاتانيا سبولي, الذي وجه اهانات عنصرية لبالوتيلي خلال مباراة الفريقين، الأحد الماضي.

وكان مدافع كاتانيا قد نعت اللاعب الإيطالي صاحب الأصول الغانية بلفظ "زنجي قذر" بعد إحدى الكرات المشتركة بينهما بحسب زعم بالوتيلي.

ولم توقع المحكمة الرياضية عقوبات على سبولي, بسبب عدم توافر دليل "فيديو" لاثبات صحة ما قاله "السوبر" ماريو, وهو ما أغضب اللاعب صاحب البشرة السمراء لينشر تغريدة "ساخرة" في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول فيها: "لحسن الحظ هناك عدالة في هذا البلد".

يذكر أن بالوتيلي يعتبر من أكثر اللاعبين في الدوري الايطالي عرضة للاهانات العنصرية سواء من قبل جماهير الفرق المنافسة أو لاعبي أندية الدوري الايطالي.

