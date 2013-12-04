حارس نيجيري يحافظ على شباكه نظيفة لأكثر من 1000 دقيقة

أصبح حارس مرمي ليل الفرنسي, النيجيري فينسينت اينياما، حديث الشارع الرياضي الفرنسي في الآونة الأخيرة، بعدما أصبح قريبا من تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالحفاظ على شباكه نظيفة, وذلك بعدما كلل مجهوده في الذود عن مرماه في مباراة فريقه أمام مارسيليا بتصديه لكرتين "مذهلتين".



ويبعد الحارس الدولي النيجيري بـ 143 دقيقة فقط عن كسر الرقم القياسي للحفاظ على نظافة شباكه لأطول فترة في تاريخ الدوري الفرنسي المسجل باسم غايتان هوارد حارس مرمى بوردو في التسعينيات والذي يبلغ 1176 دقيقة, وذلك بعدما لم يدخل مرمى حارس انيمبا النيجيري السابق اية أهداف لمدة 1035 دقيقة بواقع 33 تصديا طوال هذه الفترة.

جذب إينياما الأضواء الفترة الأخيرة، بعدما نجح في حصد لقب أفضل لاعب الشهر الماضي في الدوري الفرنسي، متفوقا على عملاق باريس سان جيرمان, السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والاوروغواياني ادينسون كافاني.

ويحتاج إينياما إلى الصمود في مباراتي الفريق القادمتين أمام باسيتا لمدة 90 دقيقة, و أمام باريس سان جيرمان العملاق بقوته الهجومية الضاربة لمدة 53 دقيقة لكسر الرقم القايسي لغايتان هوارد.

يذكر أن ليل نجح في تضييق الخناق على المتصدر باريس سان جيرمان، بعدما أحرز لاعبه نولان روكس هدفا متأخرا في الدقيقة 90 من عمر المباراة في مرمي مارسيليا, ليرفع ليل رصيده من النقاط إلى 36 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق العاصمة الباريسي "المتصدر" بـ 37 نقطة.



