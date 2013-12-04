حسن معاذ: ظلموني.. وسأرحل

استغرب لاعب نادي الشباب السعودي حسن معاذ سحب شارة القيادة منه وجلوسه على دكة الاحتياط في المباراتين السابقتين، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "الوضع ليس بالسهل على أي لاعب، خصوصا في هذه الفترة التي قدمت فيها مستوى مميزاً بشهادة الجميع ولعبت مع المنتخب في الثلاث مباريات الأخيرة كأساسي.. وحينما عدت للنادي وجدتهم انقلبوا علي.. الموضوع صعب نفسياً".

وكشفت مصادر برنامج "في المرمى" أن إدارة نادي الشباب أبلغت اللاعب حسن معاذ عن طريق أحد أعضاء مجلس الإدارة بأن يبحث له عن ناد آخر بعد عودته من المنتخب وأتبعته بقرار سحب شارة القيادة منه وجلوسه احتياطياً في المباراتين الأخيرتين وهو الأمر الذي لم يجد له معاذ أي تفسير على حد وصفه :"لا يوجد لدي أي تفسير لهذا الموضوع.. هناك أمور أجهلها ولا أعلم هل هي فنية أم إدارية مع أني لا أظن بأن تكون فنية خاصة في هذا الموسم".

وألمح معاذ إلى أن تصريحه بعد أحد مباريات فريقه في الدوري حينما قال: "إن لاعبي الشباب مكسورون داخلياً بسبب الأوضاع الإدارية آنذاك بعد تلويح رئيس النادي خالد البلطان بالاستقالة" سبب المشاكل التي يمر بها في الوقت الحالي، وقال: "التصريح لم يكن فيه أي إساءة لأي شخص.. وضع النادي في تلك الفترة لم يكن على ما يرام.. وأنا تحدثت لمصلحة الفريق لأن الشباب بيتي وأنا حريص عليه خاصة بالتصريحات".

ووصف الظهير الأيمن الشبابي خصم الرواتب التي تستخدمه إدارة النادي بحسب لائحتها الداخلية بـ"المأساة" بعد قرارها بالخصم من مرتبه، وقال: "الخصم حكاية في نادي الشباب.. بالفعل هي مأساة.. وأنا خصم من مرتبي وأبلغت شفهياً بالقرار، ولكن لم أستلم خطابا رسميا حتى الآن.. قد يكون وضع الفريق المميز هذه الفترة سبب عدم تسلمي خطاب الخصم".

وحول سحب شارة القيادة منه في المباراتين السابقتين قال: "شارة القيادة ليست بتلك الاهمية.. هي بالتأكيد شرف لكن في الأول وفي الأخير أنا أعلم تماماً أن قائد الفريق الأول هو أحمد عطيف الذي ابتعد للإصابة".

وحول مطالبته لإدارة النادي بتسليم رواتب اللاعبين المتأخرة حينما كان قائداً للفريق قال: "مهمتي كقائد توصيل وجهات النظر بين اللاعبين والإدارة والعكس.. ولكن في كرة القدم صوت الحق دائماً يسبب لك مشاكل.. وشارة القيادة سببت لي المشاكل.. وأتمنى عودة عطيف سريعاً لكي أرتاح من شارة القيادة".

وأشار معاذ إلى أنه سبق وأن وعد جماهير ناديه في تصريح سابق بأن يعتزل بنادي الشباب وقال: "لا أنسى تصريحي ووعدي لجماهير الشباب حيث قلت لهم بأني سأعتزل في النادي.. ولكن بالوضع الحالي هنالك الكثير من المتقلبات في كرة القدم وكنت أعيش وضعاً نفسياً جيداً في النادي في ذلك الوقت.. ولكن لا أعتقد بقائي.. والآن أمامنا مباراة مهمة أمام شقيقنا نادي النصر متصدر الدوري والذي يعد أفضل فريق هذا الموسم بحكم الأرقام وفي شهر يناير ستحسم كافة الأمور".