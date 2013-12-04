رونالدو لـ"بلاتيني": سأرد عليك في الملعب

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو التعليق على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" الفرنسي ميشيل بلاتيني لصحيفة "آس" الاسبانية، والتي أكد بأن "فيفا" قد مد فترة التصويت على جائزة الكرة الذهبية من أجل إرضاء رونالدو.



ولا يرى رونالدو في تصريحه لصحيفة "أي بي سي" الاسبانية أي استفزاز في أحاديث بلاتيني، وقال: "لا أرى أي استفزاز في حديث بلاتيني.. سأرد في الملعب لأن الألقاب الفردية مهمة لكن الألقاب الجماعية هي الأهم لأنها ستسمح لك بحصد الألقاب".



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد مدد فترة التصويت على جائزة الكرة الذهبية في وقت "حساس" للغاية, وهو الوقت الذي احرز فيه المهاجم البرتغالي هاتريك ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم، وهو الأمر الذي أثار شكوكاً كبيرة لدى وسائل إعلام عالمية، واعتبرته محاولةً من رئيس الاتحاد الدولي بلاتر لإرضاء رونالدو بعد هجومه عليه في وقت سابق.

يذكر أن الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سيكون في 13 يناير المقبل بقصر المؤتمرات بمدينة زيوريخ السويسرية، وستنحصر المنافسة بحسب غالبية الترشيحات بين الفرنسي ريبيري لاعب بايرن ميونيخ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، والارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وذلك في القائمة التي تضم 23 لاعباً.