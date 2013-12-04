رونالدو: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

أشاد المهاجم البرازيلي المعتزل رونالدو، بمهاجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي, مؤكداً بأنه اللاعب الأحق بجائزة الكرة الذهبية في عام 2013.

واعتبر رونالدو- صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في بطولات كأس العالم والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات – أنّ مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013.

واعترف اللاعب الفائز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده عامي 1994 و 2002 في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنه يستمتع بمشاهدة ميسي، مُشيراً إلى أنّ "البرغوث" يلعب بصورة رائعة منذ خمس سنوات، وهو الأمر الذي جعله اللاعب الأفضل في العالم.



وعن الإصابة التي ألمت بمهاجم المنتخب الأرجنتيني مؤخراً، أعرب رونالدو عن أمله في أن يتماثل ميسي الشفاء في أقرب وقت، مُعتبراً أن هذه الإصابة ما هي إلا استراحة محارب، أو ربما فرصة بالنسبة له لشحن طاقته من أجل العودة إلى مسلسل التألق من جديد.