محكمة إيطالية "تعاقب" يوفنتوس بسبب مشجعيه الأطفال

غرمت المحكمة الرياضية الايطالية نادي يوفنتوس 5 آلاف يورو بسبب الشتائم التي وجهتها جماهير الفريق "الأطفال" لحارس مرمى فريق أودينيزي خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الاثنين، والتي انتهت بفوز "البيانكونيري" بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

وكانت المحكمة الرياضية قد أمرت سابقا بإغلاق مدرجات الكورفا سود لمباراتين، والكورفا نورد لمباراة واحدة على اليوفنتوس ستاديوم، بعد تكرار سماع هتافات عنصرية وتمييزية إقليمية ضد سكان مدينة نابولي، رغم التحذير والعقوبات الصادرة مع وقف التنفيذ.

لكن إدارة "البيانكونيري" قدمت طلبا للاتحاد الايطالي لكرة القدم بالسماح للأطفال الصغار بالحضور إلى ملعب المباراة، وهو ما نال استحسان أعضاء الاتحاد, لتتم الموافقة على الطلب.

وجاء جزاء الاتحاد الإيطالي كجزاء سنمار، بعدما وجه 12,200 ألف طفل حضروا المباراة الشتائم والإهانات بشكل مستمر لحارس مرمى أودينيزي زليكو بريكيتش, ليرد الاتحاد الايطالي بتغريم "السيدة العجوز" 5 آلاف يورو جراء تصرفات مشجعيه الأطفال "المشينة", وعقب المدير العام ليوفنتوس جوزيبي ماروتا عن الواقعة بقوله: "تم تضخيم الحادثة والمبادرة كانت ناجحة".

