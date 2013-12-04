مليونير مصري.. "يهدد" ببيع "قاهر" ليفربول

هدّد رجل الأعمال المصرى عاصم علام، مالك نادى هال سيتي الإنجليزي، ببيع النادي بسبب اعتراض جماهيره على خطته الجديدة القائمة على تغيير اسم النادي لتايغرز بدلاً من هال سيتي.



وأبدى "علام" استياءه الشديد من الهجوم العنيف الذي تعرض له من جانب جماهير الفريق التي قامت خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام "ليفربول" برفع لافتات كتب عليها "المدينة حتى الموت ونحن هال سيتي"، بعد إعلان علام تغيير اسم النادي.



وشنّ رجل الأعمال المصري- الذي ضخ ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني على النادي الإنجليزي في السنوات الأخيرة- في مقابلة مع صحيفة "الإندبدنت" الإنجليزية هُجوماً لاذعاً على تلك الجماهير، واصفاً إياهم بالمشاغبين.



وأكّد "علام" في معرض رده على المشجعين الذين قاموا بإنشاء مجموعة احتجاج تدعى "سيتي حتى نموت" بأنّ تلك الجماهير يمكنها الموت عندما يحلو لها، لافتاً في الوقت ذاته بأنّه ماضٍ في تطبيق خطته التي ستجذب المزيد من الاستثمار للنادي الإنجليزي.



وأشار مالك النادي الإنجليزي، إلى أنّ من يرفع تلك اللافتات يقوم بالتعدي على حقوق المعلنين، مُضيفاً بأن تلك المجموعة قد نغصت احتفالات النادي بالفوز التاريخي الأول على فريق ليفربول 3-1.



من جانبه، ذكر المدير الفني لفريق هال سيتي الإنجليزي، ستيف بروس، أن هجوم جماهير فريقه على "علام" غير مبرر، مؤكداً بأن رجل الأعمال المصري يستحق احتراماً أكبر من ذلك، لاسيّما وأنه قد أنفق الملايين من الجنيهات حتى يُعيد هال سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز.



وشدّد المدرب الإنجليزي على أن "علام" قد شرح له وجهة نظره الخاصة بالعلامة التجارية للنادي التي ستكون أفضل عند تغيير الاسم، إذ أكّد له بأنّ كرة القدم قد أصبحت صناعة، ولم تعد مصادر الدخل تعتمد على المشاعر.

