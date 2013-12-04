نادي الشباب ينفي نيته الاستغناء عن معاذ

نفى نادي الشباب السعودي نيته لبيع عقد مدافعه حسن معاذ أو مبادلته لأي ناد آخر, وقال مدير الفريق خالد المعجل في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن إدارة ناديه لا تنوي الاستغناء عن اللاعب حسن معاذ ببيع عقده أو مبادلته مع أي ناد.



وأكد المعجل أنهم لم يتلقوا أي عرض من أي ناد، ولم تتحدث إدارته في هذا الموضوع مع اللاعب، والنادي متمسك به حتى نهاية عقده.



وأوضح المعجل أن مشاركة اللاعب من عدمه هي من اختصاص الجهاز الفني، وتعود لمدرب الفريق، وهو من يحدد عناصر الفريق حسب احتياجاته لكل لقاء، كما أن إدارة كرة القدم بالنادي تطبق اللوائح الداخلية بشكل عادل على جميع اللاعبين ولا استثناء لأحد.



وكان معاذ قد خرج، البارحة، عبر برنامج "في المرمى" وأبدى استغرابه من سحب شارة القيادة منه ومن بقائه احتياطياً بعد عودته من المنتخب، وألمح إلى أنه لا يتوقع بقاءه في الفريق.

