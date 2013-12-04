"جيدون"..!

تقول الصحافية والروائية الأميركية نورا إيفرون: "عندما أقتني كتاباً أقرأ الصفحة الأخيرة منه أولاً؛ فبذلك أضمن معرفة النهاية قبل أن أموت، ذلك يا صديقي جانب مظلم".

لست أدري كيف سيخدم الاقتباس أعلاه ما يعقبه لذلك لنتجاهل وروده، ولننطلق من قيمة الأشياء من حولنا، فنحن بحاجة دائمة لمعايير نصنف من خلالها كل شيء لنميز الجيد من الرديء، وكما ينجح السواد الأعظم في تقسيم حتى البشر بناء على معايير يختارونها، يمكننا أيضا أن نقسم المواد الإعلامية الرياضية المقدمة.

ولأن الإعلام في أصله وحسب اللغة نقل الخبر من جهة إلى أخرى أو حتى تبادليا ولأننا أيضاً لا نهوى الخوض في التفاصيل الكاملة للتعريف، فإن المقياس الوحيد لتحديد نجاح أي عمل إعلامي مقدم هو شعبيته.

لذلك من المجحف أن نقلل من قيمة الحضور التلفزيوني للاعبين سابقين أمثال فهد الهريفي ومحمد الدعيع عبر حوار ترتفع حدته مع كل مداخلة أو سؤال، الأمر ذاته ينطبق على حوار يتبادله عادل التويجري وعادل الملحم ويديره الزميل وليد الفراج بحنكة السنوات ليزيد سخونته بأسئلة تحفظ للنقاش بريقه الفضائي أو حتى الإلكتروني مع نهاية الحلقة، أرقام المتابعات الإلكترونية لتلك المشاهد أو نسبة تداولها إلكترونيا كافية لمنحها صفة المادة الإعلامية الجيدة.

وبالمقياس ذاته أيضاً يمكننا أن نقول إن أعداد المتابعين إلكترونيا لإعلامي معين تحدد قيمته في الوسط وعليه لا يمكننا إلا أن نصف بتال القوس بالإعلامي الجيد بناء على تفوقه وبفارق شاسع عن زملائه في الوسط الرياضي كافة.

يمكننا وبناء على ما سبق فقط ودون البحث في تفاصيل بالية مثلت مقاييس أزمنة غابرة أن نختصر قدرة الإعلامي على الوصول بمستوى جودة ما يقدم ومدى قدرته على شد الانتباه من خلاله، وهو ما يتطلب عادة الخروج برأي مختلف "أيا كان الاختلاف".

قدم الجديد "أي جديد" ودافع عن رأي تبنيته وفي الغالب ستقنعك به الأيام عبر تكرار وتكريس، حتى وإن لم يقنعك في بداية الأمر، واترك ما تبقى لجماهير تنتظر جديداً وإن شذ لتختلف حوله فيصنع صراعها مادة إعلامية شعبية وبالتالي جيدة.

يقول الناقد الفني البريطاني جيلبرت كيث: "حتى كلمة (جيد) لا تأتي إيجابية في كل الأحوال؛ ففي حين يمكننا أن نصف رجل قتل جدته بطلقة نارية من على بعد 500 ياردة بالرامي الجيد، نجد أنه من غير المقبول أن نستخدم المفردة ذاتها لوصفه كرجل".



نقلاً عن "الرياضي" السعودية.