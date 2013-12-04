"شبح" مورينهو يطارد برشلونة

لا يزال شبح البرتغالي مورينهو المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، يُطارد فريق برشلونة، وذلك على الرغم من رحيل المدرب عن صفوف نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي للنادي الكاتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، خوردي تاتا مارتينو، قد وضع نصب عينيه التعاقد مع مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي المعار لنادي إيفرتون، البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت الصحيفة الكاتالونية بأنّ المدرب الأرجنتيني قد أبدى رغبته في تعزيز خط هجوم الفريق الكاتالوني بالتعاقد مع "لوكاكو" المعروف بدروغبا الجديد؛ وذلك نظراً لحاجة الفريق لقلب هجوم من طراز عالٍ.



وأشارت "سبورت" إلى أنّ الفرصة مواتية لدى فريق "برشلونة" للظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، لاسيّما في ظل التخمة الهجومية التي يعاني منها النادي اللندني بعد انضمام المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو، إضافة إلى تواجد الإسباني فرناندو توريس، والسنغالي ديمبا با، فضلاً عن ارتفاع حدة التوتر بين "لوكاكو" و"مورينهو".



إلا أنّ الصحيفة- المعروفة بولائها لنادي برشلونة- قد أبدت تخوفها الشديد من المدرب البرتغالي، مؤكدة بأنّ المدرب البرتغالي هو العائق الوحيد أمام إتمام هذه الصفقة، خاصة في ظل العلاقة السلبية التي يرتبط بها مترجم نادي برشلونة السابق، بالنادي الكاتالوني.



وفي حال فشل فريق "البلاوغرانا" في ضم اللاعب البلجيكي الشاب، فإن "لوكاكو" سيُصبح ثالث لاعب في فريق البلوز يقف له المدرب البرتغالي كعقبة من أجل إبعاده عن صفوف النادي الكاتالوني، وذلك بعد مواطنه المعار إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، وبعد قلب دفاع الفريق، البرازيلي ديفيد لويز.