أبوتريكة.. مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي

دخل محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي والتي تضم عشرة لاعبين على مستوى القارة السمراء، والتي كشف عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الخميس.

وسيتم الاعلان عن جوائز أفضل لاعب في افريقيا في عام 2013 في يناير المقبل في لاجوس بنيجيريا.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب، المصري أبوتريكة، والإيفواريين يايا توريه وديديه دروغبا، والغاني أسامواه جيان، والنيجيريين أحمد موسى وإيمانويل إيمنيكي، وجون أوبي ميكيل، وفينسنت اينياما، والبوركيني جوناثان بيترويبا، والغابوني بيير إيمريك أوبوميانغ.

ونجح أبوتريكة في قيادة الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد أن سجل هدفين في شباك أورلاندو الجنوبي إفريقي في ذهاب وإياب الدور النهائي، كما سجل ستة أهداف للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم رغم توقف النشاط الكروي في مصر لعامين تقريبا.

وضمت قائمة أفضل لاعب محترف داخل القارة السمراء أبوتريكة أيضا، وبجواره زميله في الأهلي أحمد فتحي، والزامبي راينفورد كالابا، والنيجيري صنداي مبا، والكونغولي تريسور ميبوتو مابي.

