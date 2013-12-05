أرسنال "يتفوق" مجدداً.. ويونايتد يواصل "الانهيار"

عزز أرسنال تصدره للدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه 2/ صفر على ضيفه هال سيتي، الأربعاء، في المرحلة الرابعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدفا "المدفعجية" عن طريق نيكلاس بيندنتر ومسعود أوزيل في الدقيقتين 2 و47، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، محققاً فوزه الثالث على التوالي والحادي عشر هذا الموسم، في حين تجمد رصيد هال سيتي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما تعرض لخسارته السادسة.

وحافظ تشيلسي، صاحب المركز الثاني، على فارق الأربع نقاط الذي يفصله عن أرسنال بعدما حقق فوزاً صعباً للغاية على ضيفه سندرلاند المتواضع 4/3.

تقدم جوزيه التيدور أولا لسندرلاند في الدقيقة 14 قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدفين متتاليين عن طريق فرانك لامبارد وإيدين هازارد في الدقيقتين 17 و36 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2/1.

وفي الشوط الثاني، نجح جون أوشي في إدراك التعادل لسندرلاند في الدقيقة 50 قبل أن يعاود إيدين هازارد التسجيل مجدداً في الدقيقة 26، ثم أحرز فيليب باردسلي لاعب سندرلاند الهدف الرابع لتشيلسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، قبل أن يعوض خطأه القاتل بإحرازه هدف تقليص الفارق بعدها بدقيقتين لينتهي اللقاء 4/3 لصالح البلوز.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد سندرلاند عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

من جانبه، عاد ليفربول إلى الانتصارات مرة ثانية بعدما غاب عنها في المرحلتين الماضيتين عقب فوزه الكبير على ضيفه نوريتش سيتي 5/1.

وتفوق المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز على نفسه وأحرز أربعة أهداف من أهداف فريقه الخمسة في الدقائق 15، 29، 35، 74 ليكون (سوبر هاتريك) اللقاء، وتكفل زميله رحيم سترلينج بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 88، بينما سجل برادلي جونسون هدف نوريتش الوحيد في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد نوريتش عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه المهتزة وخسر أمام ضيفه إيفرتون صفر/1 على ملعب أولد ترافورد، ليخسر ديفيد مويس مدرب مانشستر مواجهته الأولى مع فريقه القديم.

وأحرز بريان أوفيدو هدف المباراة الوحيد قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق، ليرفع إيفرتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، متأخراً بفارق الأهداف فقط عن جاره ليفربول، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد (حامل اللقب) عند 22 نقطة في المركز التاسع بعدما تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم تحت أنظار مدربه السابق أليكس فيرجسون.

من جانبه، حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على مضيفه ويست بروميتش ألبيون 3/2 ليواصل الفريق زحفه نحو القمة.

تقدم مانشستر في الشوط الأول بهدفي نجميه سيرخيو أغويرو ويايا توريه في الدقيقتين 9، 24 قبل أن يعاود توريه التهديف مجدداً بعدما أحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يسجل كوستال بانتيليمون لاعب مانشستر هدف ويست بروميتش الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، ثم أضاف فيكتور أنتشيبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد مانشستر بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الثالث متأخراً بفارق ست نقاط عن الصدارة، وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

في المقابل، توقفت انتصارات نيوكاسل أمام سوانسي سيتي الذي نجح في التغلب على ضيفه 3/ صفر جاءت عن طريق ناثان داير وجونجو شيلفي الذي أحرز هدفين في الدقائق 45، 67، 82.

وارتفع رصيد سوانسي بهذا الفوز إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر،وتجمد رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز السابع، لينال هزيمته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وحقق توتنهام هوتسبير فوزاً غالياً وصعباً للغاية على مضيفه فولهام 2/1.

تقدم فولهام في البداية عن طريق لاعبه أشكان ديجاجاه في الدقيقة 56، قبل أن يرد توتنهام بهدفين متتالين عن طريق فلاد كريكرس ولويس هولتبي في الدقيقتين 73، 82.

وارتفع رصيد توتنهام بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد فولهام عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

وتعادل ستوك سيتي مع كارديف سيتي سلبياً، ليرتفع رصيد ستوك إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد كارديف الذي احتل المركز الخامس عشر بفارق الأهداف.