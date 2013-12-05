أنظارالعالم تترقب قرعة كأس العالم بالبرازيل.. غداً

سيكون منتجع كوستا دو ساويبي الساحلي الواقع في شمال شرق البرازيل مسرحا للقرعة المنتظرة لكأس العالم البرازيل 2014 لكرة القدم، غدا الجمعة، حيث ينتظر 32 منتخبا معرفة مصيرهم في الحدث الرياضي الاكبر في العالم.



ستقام القرعة على بعد ساعة من مدينة سالفادور في باهيا، والتي كانت تلقب بمدينة السعادة في البرازيل، ابتداء من الساعة 13 بالتوقيت المحلي (17 بتوقيت وسط اوروبا). وتقع كوستا دو ساويبي في منطقة دوس كوكيروس التي تمتاز بموقعها الجغرافي المتميز في ساحل ولاية باهيا التي تقع على بعد 76 كيلومترا من شمال عاصمتها سلفادور.



وقبل الأهم في سحب القرعة، ستقدم عروض فنية وغنائية عدة من بينهم الكسندر بيريس وفانيسا دي ماتا وفرقة رقص ديبراه كولكر، ومطرب الراب أميسيدا وألسيوني ومارغارث مينيزيس ومجموعة ألودوم الإفريقية البرازيلية.



وبعد انتهاء العروض الفنية، سيقوم أمين عام "فيفا" جيروم فالكي بإجراء مراسم القرعة، وسيساعده بذلك ثمانية نجوم كرويين يمثلون ثماني دول سبق لها الفوز باللقب، وهم أليسيديس غيغيا (الاوروغواي) والسير جيف هيرست (انجلترا) وماريو كيمبيس (الارجنتين) ولوثر ماثيوس (المانيا) وزين الدين زيدان (فرنسا) وكافو (البرازيل) وفابيو كانافارو (ايطاليا) وفرناندو هييرو (اسبانيا).



وسيشارك بالقرعة نحو 1300 ضيف و2000 ضيف لوسائل الاعلام.



وترك الاتحاد الدولي آلية السحب المعتمدة طي الكتمان حتى الجمعة، لكن كل مجموعة ستضم منتخبا مصنفا الى جانب البرازيل المضيفة.



والمنتخبات المصنفة في القبعة الاولى هي البرازيل، والارجنتين، وكولومبيا، والاوروغواي، واسبانيا حاملة اللقب، المانيا، بلجيكا وسويسرا.



وتضم القبعة الثانية 7 منتخبات راهنا هي تشيلي، والاكوادور، وساحل العاج، وغانا، والجزائر، ونيجيريا والكاميرون، اي باقي المنتخبات من أميركا الجنوبية والمنتخبات الإفريقية المتأهلة.



أما القبعة الثالثة فتضم الولايات المتحدة، والمكسيك، وكوستاريكا، وهندوراس، واليابان، وايران، وكوريا الجنوبية واستراليا، اي منتخبات كونكاكاف واسيا.



لكن الانظار ستتركز على القبعة الرابعة التي تضم 9 منتخبات اوروبية غير مصنفة، هي: هولندا، وايطاليا، وانجلترا، والبرتغال، واليونان، والبوسنة، وكرواتيا، وروسيا وفرنسا. وسيتم سحب احدها لتنضم الى القبعة الثانية.



وستوزع المنتخبات الـ32 على 8 مجموعات من 4 منتخبات في الدور الاول، حيث يخوض كل منها ثلاث مباريات، يتأهل على اثرها بطل كل مجموعة ووصيفه الى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب وصولا الى المباراة النهائية.



وستكون البرازيل حكما في المجموعة الاولى بصفتها الدولة المضيفة.



وذكر الاتحاد الدولي انه سيضع قبعة منفصلة فيها المنتخبات المصنفة في القبعة الاولى من اميركا الجنوبية، واحدها سيواجه المنتخب الاوروبي الذي سيسحب اسمه من القبعة الثانية، كي لا تضم اي مجموعة ثلاثة منتخبات من اوروبا.



واضاف "فيفا" انه قد "يقفز" من مجموعة الى أخرى تفاديا لمواجهة منتخبات من اتحاد قاري واحد (مثلا كي لا تقع تشيلي او الاكوادور في مجموعة واحدة مع منتخب أميركي جنوبي مصنف).



وتتكاثر الترجيحات قبل القرعة بحثا عن مجموعة حديدية محتملة، قد تضم احداها البرازيل وفرنسا وانجلترا واليابان.



واعتمد "فيفا" في تحديد المنتخبات المصنفة، أي البرازيل (البلد المضيف) والارجنتين وكولومبيا والاوروغواي وبلجيكا والمانيا واسبانيا وسويسرا، على تصنيفه الشهري الصادر في 17 اكتوبر الماضي.

