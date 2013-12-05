إصابة مروّعة تحرم روبن من "مونديال المغرب"

تأكد بصفة رسمية غياب الجناح الهولندي أريين روبن، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في المغرب الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تعرض، البارحة، لاصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أوغسبورغ في كأس ألمانيا.

وأصيب روبن بقطع عميق في مفصل الركبة اليمنى، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، التي أكدت أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أسابيع، وسيغيب بالتالي حتى نهاية العام الحالي، ولن يشارك في مونديال الأندية.

وكان اللاعب الهولندي قد تعرض لاصطدام مروّع بحارس أوغسبورغ مارفن هيتز قبل نهاية الشوط الأول، ليغادر أرض الملعب وهو ينزف دماً من ركبته، وهو يتألم بشدة من جراء الاصابة العنيفة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن اصابة روبن تمثل صدمة كبيرة بالنسبة للاسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق البافاري، الذي يعوّل كثيراً على اللاعب الهولندي المتألق، خصوصاً في بطولة كأس العالم للأندية.

وستكون الجماهير المغربية أكبر الخاسرين بغياب روبن عن البطولة التي تستضيفها المغرب لأول مرة، خصوصاً أنه يعد أحد أبرز نجوم الفريق البافاري، وكان قد أكد قبل فترة وجيزة أنه يتوق للمشاركة في البطولة وقيادة فريقه للتتويج بها.

