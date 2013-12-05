إيقاف المصري عبدالظاهر لمدة عام بعد رفعه لشعار "رابعة"

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار كمال دياب إيقاف أحمد عبدالظاهر مهاجم الأهلي لمدة 3 شهور عن اللعب في المسابقات المحلية، ولمدة عام واحد عن المشاركة مع المنتخب الوطني.

ويأتي هذا القرار بحق اللاعب نظرا لرفع شارة سياسية في مباراة الأهلي مع اورلاندو الجنوبي إفريقي، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على أن تسري العقوبة من تاريخ المباراة في 10 من نوفمبر الماضي.

وكان عبدالظاهر هو من أحرز هدف الأهلي الثاني في مرمى اورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي ليحسم اللقب للفريق المصري، إلا أن تلويح عبدالظاهر بشعار رابعة العدوية بعد احراز الهدف؛ تسبب بعاصفة في بعض الاوساط الاعلامية والرياضية المصرية التي دعت لإيقافه عن اللعب وطالبت النادي الاهلي بانزال عقوبات به.

وأكد وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد عقب تلك الحادثة أن ما قام به عبدالظاهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا من الإشارة بيديه بإشارة رابعة العدوية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر مرور الكرام، موضحا أن عقوبات رادعة تنتظر اللاعب من جانب مجلس إدارة ناديه واتحاد اللعبة، وأنه يثق في أن مسؤولي النادي والاتحاد سيتخذون ما يلزم في هذا الصدد.

يذكر أن لاعب الأهلي المعروض للبيع من حقه الاستئناف ضد العقوبة، التي تعد الثانية له بعدما تعرض لعقوبات مغلظة من قبل النادي الأهلي وصلت لعرضه للبيع بشكل نهائي.