ارتعد من المهاجم.. فسجل هدفاً في مرماه !

ارتكب اللاعب الألماني الشاب ومتوسط ميدان اينتراخت فرانكفورت سيباستيان رود خطأ فادحا، كاد أن يكلف فريقه الخروج من كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثانية, وذلك خلال مباراة فريقه امام سانديهايسن في إطار الدور الثالث من منافسات كأس ألمانيا لكرة القدم.

وتلقى رود تمريرة من زميله في داخل منطقة جزائه, إلا أن ضغط مهاجم سانديهايسن على اللاعب الشاب أربكه, وحاول رود التخلص من الكرة بأي شكل ليضعها في مرمى فريقه بتمريرة "قوية" ظنا منه بأن حارس فريقه يقف خلفه.

وبعد الهدف الذي أحرزه رود في مرماه, انتكس فريقه ليحرز فريق سانديهايسن الهدف الثاني له بعد مرور دقيقتين فقط من "نكسة" رود, ليضع فريق الدرجة الثانية, فريق الدرجة الاولى في موقف محرج، بعد أن وصلت النتيجة الى التعادل الايجابي بين الفريقين 2-2. إلا أن فريق اينتراخت استفاق بعد الانتكاسة الدفاعية محرزا هدفين في الدقيقتين 72 و 90 على التوالي, ليتاهل اينتراخت الى الدور المقبل من كأس ألمانيا بعد الفوز بنتيجة 4-2.

يذكر أن رود كان أحد أهداف فريق أرسنال الإنجليزي في مارس الماضي, بعدما أوصى مدافع "الجنرز" ,الألماني بيير ميتيرساكر مديره الفني بالتعاقد مع رود لتدعيم خط وسط الفريق لهذا الموسم.

