بنزيمة.. فقد 5 كيلو من وزنه فسجل 5 أهداف!

كشفت صحيفة إسبانية عن السر وراء التحسن اللافت في مستوى المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، الذي صام طويلاً عن تسجيل الأهداف مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وكذلك مع منتخب بلاده، قبل أن يستعيد مستواه الطبيعي ويسجل في المباريات الخمس الأخيرة.

وطبقاً لصحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن بنزيمة اتّبع نظاماً تدريبياً صارماً في الأسابيع الماضية بعدما عانى من تراجع كبير في المستوى وواجه صافرات الاستهجان مراراً من جماهير الريال، حيث فقد 5 كيلو غرامات من وزنه.

وذكرت الصحيفة إن اللاعب الجزائري الأصل تأثر كثيراً من صافرات جماهير ناديه، وقرر العمل بجد لاستعادة مستواه بمعاونة مواطنه زين الدين زيدان الذي يعمل مدرباً مساعداً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي.

كما وضع جدولاً لتنظيم حياته اليومية ومراقبة الأغذية التي يتناولها، وقد أثمر هذا البرنامج سريعاً وتخلص لاعب ليون الفرنسي السابق من ثقل الحركة وبات أكثر رشاقة وتركيزاً داخل أرض الملعب.

ويبدو أن تمكن بنزيمة من تحسين حالته البدنية انعكست بشكل واضح على مستواه الفني وكذلك على حالته النفسية، إذ تمكن من كسر صيامه الطويل والتسجيل في المباريات الخمس الأخيرة مع الريال، الأمر الذي جعله محط إشادة من الجماهير التي كانت غاضبة منه.

