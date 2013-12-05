بوغبا.. الفتى "الذهبي" لعام 2013

أحرز الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الايطالي جائزة "الفتى الذهبي 2013"، المخصصة لأفضل لاعب صاعد في اوروبا، والتي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الايطالية.



وفي وقت تتجه الأنظار الى جائزة الكرة الذهبية، التي أحرز لقبها الارجنتيني ليونيل ميسي في آخر 4 أعوام، جاءت هذه الجائزة لتكريم بوغبا المتوج ايضا بلقب أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 سنة مع منتخب بلاده.



وهذه الجائزة بمثابة الاعتراف بمهارة "بول الاخطبوط" كما يطلق عليه من قبل مشجعي السيدة العجوز.



وتفوق بوغبا على البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون الانجليزي، والالماني جوليان دراكسلر لاعب وسط شالكة، والفرنسي رافايل فاران مدافع ريال مدريد الاسباني.



وقال بوغبا: أنا فخور لنيل هذه الجائزة العريقة".



وأحرز الهولندي رافايل فان در فارت الجائزة في 2003، والانجليزي واين روني في 2004، والارجنتيني ليونيل ميسي في 2005، والاسباني سيسك فابريغاس في 2006، والارجنتيني سيرخيو اغويرو في 2007، والبرازيليان اندرسون في 2008، والكسندر باتو في 2009، والايطالي ماريو بالوتيلي في 2010، والالماني ماريو غوتسه في 2011 والاسباني ايسكو في 2012.



ويقدم بوغبا (20 عاما) في الموسمين الماضيين مستويات رائعة مع يوفنتوس بطل الدوري في آخر موسمين، ما أبعد الدولي كلاوديو ماركيزيو عن التشكيلة الاساسية لفريق المدرب انطونيو كونتي، واصبح من المفاتيح الرئيسة في تشكيلة منتخب فرنسا الذي سيشارك في كأس العالم 2014.



وسجل بوغبا هذا الموسم خمسة اهداف (4 في الدوري وآخر في الكأس السوبر).



ووصفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" بوغبا بانه "يملك لياقة لاعبي كرة السلة في الدوري الاميركي للمحترفين وقدمي لاعب كرة قدم برازيلي".



ويلعب بوغبا، القادم من مانشستر يونايتد الانجليزي في 2012، دور صلة الوصل بين خطي الدفاع والهجوم، ووصفه البعض بانه خليفة زين الدين زيدان وحامل الكرة الذهبية المقبل.



ويأمل يوفنتوس تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2015 كي لا يخسره في الصيف المقبل، ومن المتوقع ان يرتفع راتبه السنوي من 1،5 مليون يورو الى 4 ملايين يورو ليصبح من اللاعبين الاكثر ربحا في النادي الاسود والابيض.

