توريس أضاع هدفاً.. بطريقة "كوميدية"

أضاع مهاجم تشلسي الإنجليزي, الإسباني فيرناندو توريس هدفا محققا لفريقه بطريقة "غريبة" و "كوميدية" في آن واحد, وذلك خلال مباراة فريقه أمام سندرلاند في إطار الجولة 14 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت اللقطة في الدقيقة 58 من عمر المباراة, عندما سدد البلجيكي هازارد كرة قوية ليتصدى لها حارس مرمي سندرلاند, لكن لحسن حظ الحارس أن الكرة المرتدة من يده وجدت "النينيو" الذي سدد كرة طائشة بغرابة شديدة من مسافة 8 ياردات فقط من المرمى "الخالي".

وكاد المهاجم الإسباني صاحب الـ 29 عاما أن يمنح الأسبقية لفريقه بهذه الكرة, إذ كانت تشير النتيجة الى التعادل الايجابي بين الفريقين 2-2.

ولا تعد نوعية هذه الكرات "الضائعة" غريبة على مهاجم ليفربول السابق, إذ اعتاد توريس على إضاعة الكرات أمام المرمى "الخالي" لمرات عدة, ولعل أبرزها إضاعته لهدف محقق أمام مانشستر يونايتد في وقت سابق، بعدما نجح في مراوغة الحارس ليضع الكرة خارج المرمى "الخالي" في فرصة لن تنساها له الجماهير الإنجليزية.

