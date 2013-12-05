سواريز عاد.. بهدف "خرافي"!

أحرز اللاعب الأوروغواياني ومهاجم ليفربول الإنجليزي, لويس سواريز، هدفا "خرافيا" افتتح به شهيته خلال مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي، في إطار الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الأوروغواياني "السوبرهاتريك" الذي سجله في المباراة بهدف "خرافي" من مسافة 40 ياردة من مرمي نوريتش، بعدما صوب كرة ليضعها "كرباج" في شباك حارس مرمى نورويتش سيتي.

وجاءت الأهداف الثلاثة الأخرى لسواريز في الدقائق 29 و 35 و 74 على التوالي, لينتهي الشوط الاول من المباراة بتقدم "الريدز" بثلاثية حملت كلها توقيع سواريز.

وعلى الرغم من غيابه خمس مباريات كاملة بسبب عقوبة الايقاف التي وقعت عليه الموسم الماضي بسبب "العضة" الشهيرة, إلا أن سواريز أوقف مهاجمي "البريميير ليغ" بعدما اعتلى صدارة هدافي البطولة بـ 13 هدفا دون إحرازه أي هدف من هذه الأهداف عن طريقة ركلات الجزاء، متفوقا على مهاجم مانشستر سيتي, الأرجنتيني اغويرو الذي يحل ثانيا برصيد 12 هدفا.

