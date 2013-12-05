غاتوسو لـ"باربرا": لا مكان للنساء في كرة القدم

وجه لاعب ميلان الإيطالي المعتزل جينارو غاتوسو انتقادات لاذعة لنجلة مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني؛ بسبب حربها الإدارية الطاحنة مع المدير التنفيذي للنادي ادريانو غالياني.



وقال غاتوسو "35" عاماً في تصريح لمحطة "راديو راديو" الإيطالية: "غالياني شخص يستحق احترماً أكثر من ذلك، بسبب ما قدمه للفريق في السنوات الماضية، بالإضافة إلى قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية".



وأضاف: "في الحقيقة لا أستطيع رؤية النساء في كرة القدم".. في اشارة إلى المديرة التنفيذية الثانية في الفريق باربرا.



وكان سيلفيو بيرلسكوني مالك النادي الحالي، ورئيس الحكومة الايطالية السابق، قد تدخل لينهي الصراع الاداري المشتعل منذ شهور بين ابنته وصديقه المقرب، باعلانه أن النادي أصبح له مديران تنفيذيان، وهما ادريانو غالياني للقطاع الرياضي, وباربارا بيرلسكوني لباقي القطاعات الاخرى في الفريق "اللومباردي", وذلك بعدما ألهب غالياني الأوضاع باعلانه استقالته عبر وسائل اعلام دون ابلاغ بيرلسكوني، بعد المعاملة الغير عادلة له، بعد ان قضى 27 عاما في خدمة "الروسونيرو".

