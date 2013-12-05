كأس ولي العهد: دور خالٍ من المفاجآت

مر الدور الأول من مسابقة كأس ولي العهد السعودي دون مفاجآت تقريبا، وتأهلت كل الفرق القوية للدور الثاني الذي سينطلق في التاسع من ديسمبر الجاري.. ولن يغيب عن فرق دوري المحترفين عن المرحلة الثانية سوى النهضة الذي سقط أمام الخليج أحد أندية دوري الدرجة الأولى.



وساهمت القرعة الموجهة في حدوث ذلك، بعد أن تعمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إبعاد فرق دوري المحترفين عن مواجهة بعضهم البعض في الدور الاول، ورمى كل فريق منهم أمام فريق من دوري الدرجة الأولى (ركاء)، فكان من الطبيعي أن يفوز نجران على الجيل 4-3، والعروبة على أحد 1-صفر، والفيصلي على الأنصار 3-صفر، والشباب على الباطن 3-1، والشعلة على الرياض 3-2، والرائد على حطين 2-صفر، والفتح على الطائي 3-2، والأهلي على أبها 1-صفر، والاتفاق على الوطني 2-صفر، والاتحاد على الحزم 3-2، والتعاون على الدرعية 2-صفر، وما رجح كفة فرق دوري المحترفين أنه سمح لهم بالاستفادة من محترفين غير سعوديين، في وقت لا يحق لفرق دوري ركاء الاستعانة بلاعبين من خارج الحدود، ولم يتأهل من فرق دوري المظاليم سوى الخليج، إضافة للقادسية والوحدة أيضا.



وانتهت جميع المباريات دون الحاجة لأوقات إضافية، عدا مباراة النهضة والخليج، والتي كسبها الخليج بركلات الترجيح 4-2.



وستلعب مباريات دور الـ16 يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، فيما ستعلب مباريات دور الربع نهائي يومي 23 و24 من الشهر الحالي، فيما تقام مباريات النصف النهائي في 20 و21 من يناير العام 2014.



وسيلعب الهلال حامل اللقب، الذي جنبته القرعة مع النصر وصيفه خوض مباريات الدور الأول مع الشعلة مجددا، ولكن في الرياض هذه المرة، فيما سيستضيف النصر نجران.. وتقريبا ستخلو مباريات الدور الأول من المواجهات الثقيلة عدا مباراة الفتح مع الاتفاق في الأحساء.. وفي بقية المباريات سيحل الوحدة ضيفا على الرائد في بريدة، والتعاون على الفيصلي في المجمعة، والخليج على الاتحاد في جدة، والشباب على القادسية في الدمام، والعروبة على الأهلي في جدة.. ولا يتوقع أن تحدث مفاجآت خلال هذا الدور.



ويؤكد المدرب الوطني عبدالعزيز العودة أن فرق الرائد والهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي مرشحة لعبور الدور الثاني بلا مشاكل.. ويقول لـ"العربية.نت: "فقط مباراة الاتفاق مع الفتح، ومباراة التعاون مع الفيصلي، ومباراة الرائد مع الوحدة سيكون توقع الفائز فيها صعبا لتقارب مستويات الفرق، ولكن عدا ذلك فالنتائج متوقعة سلفا، ولا أتوقع حدوث مفاجآت وإن كانت كرة القدم لا تعرف كبيرا، وكثيرا ما شهدت مباريات كأس ولي العهد مفاجآت حقيقية".

