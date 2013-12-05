وكيل أعمال الشربيني: مشكلتنا مع الاتحاد ستنتهي قريباً

أكد ماجد بلعاوي، وكيل أعمال اللاعب الكرواتي، أنس الشربيني، أنه سيحضر إلى جدة في 15 من الشهر الحالي لحل مشكلة مستحقات موكله مع فريقه السابق اتحاد جدة، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "سأحضر يوم 15 من الشهر الحالي إلى جدة من أجل حل مشكلة مستحقات موكلي، وأنا سبق أن أعلنت أن كل الأمور قابلة للتفاوض مع الاتحاد".

وأشار بلعاوي إلى أنه سعى للتفاوض مع الاتحاد في أوقات كثيرة، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم يرغب في وصول القضية إلى المحكمة الدولية. وقال: "حينما ألزمت المحكمة الرياضية نادي الاتحاد بدفع مستحقات الشربيني واتصلت برئيس نادي هايدوك الكرواتي – نادي اللاعب- لكي ننهي الموضوع سريعا،ً وفوضني هو وأنس بكافة الصلاحيات لبدء المفاوضات مع نادي الاتحاد".

وأضاف: "في الحقيقة أنا رفضت أن تصل القضية إلى المحكمة الدولية، وحالياً هدفي مساعدة الاتحاد لكي يستطيع تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لذلك سأحاول حسم الموضوع حينما أجتمع معهم. أعرف حجم الضغط الذي تعرضت له إدارته".