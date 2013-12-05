ما يصير .. يا "أمير"!



(١)

العدل ليس سهلاً .. ليس لأنه لا يتحقق، ولكن لأنه يتطلب وقوع ظلم كبير قبل أن يحدث.

وفي نادي الهلال كانت الأيام العشرة الفائتة تقول للعدل: "إنّا جعلنا بيننا وبينك سداً"!.



(٢)

كانت جماهيره - جلّهم وليس كلهم - يريدون لرأس واحدة على الأقل أن تُقطف .. كانوا يظنون - وأحياناً يكون كل الظن إثم - أن حصر الهزيمة كلها في رجل واحد، سبب كافٍ ليشفون من تندرات الخصوم وازدرائهم .. فيما الحقيقة هي أن "حصر الهزيمة في رجل واحد"، ليس إلا هزيمة أخرى، لكنها ستحدث لاحقاً وليس الآن!.



(٣)

فجأة صار رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد هو رأس الهزيمة .. الرئيس الذي لم يفرّ يوماً من أرض المعركة، ولم يوفّر مالاً لتجهيز جيوشها، وكسب في ٥ سنوات ٨ حروب، صار غيابه شراً مستطيرا .. كسر شوكة الهلال وقدمه لقمة سائغة للصغار، وأتاح للفوز أن يهرب من الباب الرئيس للبيت الأزرق بعد أن كان محاطاً بحراسة مشددة ..



(٤)

فيما الحقيقة هي أن الهزيمة، كانت ستحدث حتى لو كان الأمير القدير جالساً على مقاعد الاحتياط ويقضم أظافره من فرط القلق، ويبلل ريقه كلما نشف .. بالدعاء.



(٥)

وفجأة صار مدرب الفريق سامي الجابر هو رأس الهزيمة .. المدرب الذي فاز في ٧ مباريات من ١١ خاضها مدرباً "رسمياً" للمرة الأولى في تاريخه، ولم يخسر سوى اثنتين بشق الأنفس، صار غير صالح لتدريب "الهلال" .. صار عبئاً، وعباءة "الزعيم" أكبر من مقاسه.



(٦)

فيما الحقيقة هي أن الهزيمة، كانت ستحدث حتى لو كان "القائد السابق" يشاهد المباراة في بيته كأي لاعب معتزل .. لأن اللاعبين كانوا فوق العشب، كأنهم "أعجاز نخل خاوية"!



(٧)

قرأت مرة قبل سنوات لدينيس هولي، قوله: "أن تتوقع من العالم معاملتك بعدل لأنك شخص جيد، هو بمثابة أن تتوقع من الثور عدم مهاجمتك لأنك إنسان نباتي"، لكن الآن فقط، الآن وحسب فهمت قصده!



(٨)

صحيح أن العلاج الوحيد للهزيمة هو الفوز .. لكن الظلم هزيمة أيضاً، وعلاجها الوحيد هو العدل.

نقلاً عن "عكاظ اليوم" السعودية