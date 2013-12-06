الأهلي يواجه المغرب الفاسي استعدادا لكأس العالم

قال النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إنه سيخوض مباراة ودية أمام المغرب الفاسي ستكون آخر استعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وستكون مباراة المغرب الفاسي الفرصة الأخيرة للأهلي لتجربة لاعبيه قبل مواجهة جوانجتشو الصيني بطل آسيا في الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول الجاري في بداية مشواره بالبطولة.

وقال الموقع الرسمي للأهلي على الإنترنت يوم الجمعة "المباراة ستقام يوم الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الساعة الرابعة ظهرا بتوقيت المغرب".

وأشار موقع الأهلي الى أن علي عبد المنعم مدير التسويق بالنادي قام بإبرام كافة التعاقدات المطلوبة للمباراة وإقامتها في الموعد المحدد بناء على رغبة الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف.

وفي حال فوز الأهلي على جوانجتشو فسيلتقي مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في السابع عشر من هذا الشهر.

