البرازيل وكرواتيا.. في افتتاح مونديال 2014

سحبت قبل قليل قرعة مونديال البرازيل 2014 في منتجع كوستا دو ساوبي البرازيلي.. وستكون مباراة الافتتاح بين منتخبي البرازيل وكرواتيا.. في حين وقع المنتخب العربي الوحيد في المونديال الجزائر في مجموعة تضم روسيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية.. وسيبدأ المنتخب الإسباني رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة هولندا.. وفيما يلي نتائج القرعة.

المجموعة الأولى : البرازيل- كرواتيا- المكسيك- الكاميرون.

المجموعة الثانية : إسبانيا- هولندا- تشيلي- أستراليا.

المجموعة الثالثة : كولومبيا- اليونان- كوت ديفوار- اليابان.

المجموعة الرابعة : أوروجواي- كوستاريكا- إنجلترا- إيطاليا.

المجموعة الخامسة : سويسرا- الإكوادور- فرنسا- هندوراس.

المجموعة السادسة : الأرجنتين- البوسنة- إيران- نيجيريا.

المجموعة السابعة : ألمانيا- البرتغال- غانا- الولايات المتحدة.

المجموعة الثامنة: بلجيكا- الجزائر- روسيا- كوريا الجنوبية.