خلاف الجابر والعابد.. إصابه في الركبة

اضطر المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر إبعاد لاعب الوسط نواف العابد من قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة الغد امام النهضة، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه لاصابة في الحصة التدريبية الاخيرة التي تسبق المباراة، وسرت أنباء عن خلاف حاد حدث في التدريب كاد أن يصل إلى الاشتباك بالايادي، بيد ان مصادر من احد لاعبي الفريق الهلالي أكدت لـ"العربية نت" ان ما حدث إشاعة وليس صحيحا على الاطلاق، مبينا ان العابد تعرض لاصابة في الركبة وغادر الملعب متجها لغرفة العلاج الطبيعي.

وسيخضع العابد لفحوصات طبية صباح الغد تكشف عن اصابته وقوتها والفترة الزمنية التي سيغيبها عن الملاعب.

