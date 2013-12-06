دوري جميل: العروبة يسقط التعاون في عقر داره

فجر العروبة مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على مضيفه التعاون بهدف نظيف في افتتاح المرحلة الـ12 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقدم التعاون مستويات مميزة هذا الموسم جعلته يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة, بينما قفز العروبة من المركز 12 إلى المركز العاشر مؤقتاً رافعاً رصيده إلى 13 نقطة.

وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع العروبة المالي الياسو ايساكا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة "31".

ثلاث لقطات من مباراة التعاون والعروبة (تصوير - فهد الضويفري)

الرائد يفرط في فوز مستحق

وفي الأحساء فرط الرائد في فوز مستحق بعد تعادله مع ضيفه الفتح حامل اللقب 2-2 في المرحة 12 من دوري جميل.

وتقدم الرائد بهدفين مبكرين عند الدقيقتين "4", و"11" عن طريق حسين الحضري وأوليفيرا, ونجح الفتح بتسجيل التعادل عن طريق مهاجمه دوريس سالمو في الدقيقتين "14", و"51".

وارتفع رصيد الرائد إلى 13 نقطة في المركز 11 مؤقتاً, وارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 14 في المركز الثامن.

