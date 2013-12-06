دوري جميل: الهلال يسعى لملاحقة النصر

ستكون الفرصة سانحة لمدرب الهلال سامي الجابر لمصالحة جماهيره المحبطة عندما يلاقي النهضة، اليوم الجمعة، في افتتاحية مباريات الجولة 12 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين.. يلعب اليوم أيضا التعاون مع العروبة، والفتح مع الرائد، فيما ستكون الأنظار كلها متجه، غدا السبت، صوب العاصمة الرياض لمتابعة أقوى مباريات الجولة والتي ستجمع النصر المتصدر مع الشباب الثالث، فيما يلعب غدا ايضا الشعلة مع الاتحاد، والفيصلي مع الاتفاق، والأهلي مع نجران.



وستكون مهمة الهلاليين اليوم استعادة الثقة التي بدأت تهتز بمدربهم الواعد، والذي لفت الانظار إليه في الجولات السابقة، بعد أن تعرض الفريق لهزتين بالخسارة في الديربي أمام النصر، ثم التعادل غير المتوقع مع الشعلة في الجولة الماضية.



ويحتل الهلال المركز الثاني بـ23 نقطة وهو يتربص بالنصر الذي يتفوق عليه بأربع نقاط بهدف تقليص الفارق.. وتميل كل الفوارق الفنية لصالح الهلال في مواجهة متذيل الترتيب النهضة حتى والمباراة تلعب في الدمام، وكان مدرب الهلال قد عكف طوال الأيام الماضية مع جهازه المساعد على إصلاح عيوب الدفاع، الذي كبد الفريق كثيرا في الجولتين الماضيتين، وزادت معاناة الجابر مع هذا الخط، بعد خروج اللاعب الشاب يحيى المسلم من حسابات المدرب بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وربما يعوضه بماجد المرشدي أو يبقي على سلطان الدعيع إلى جوار هوان الذي سيعود من الإيقاف.. كما قد تشهد خانة الظهير الأيسر تغييرات فنية أيضا، وسيستفيد الوسط من عودة تياغو نيفيز المهمة.



في المقابل، سيعتمد النهضة على الدفاع بكل خطوطه في هذه المباراة، خاصة بعد الضربة الموجعة التي تلقاها الفريق بالخروج من دور الأول لكأس ولي العهد على يد جاره الخليج أحد فرق الدرجة الاولى، وسيحاول الفريق الخروج على أقل تقدير بالتعادل.. لتكرار ما فعله الشعلة في الأسبوع الماضي.. وكان النهضة تعادل مع العروبة 1-1 في الجولة الماضية وخسر من الشباب صفر-6 في التي سبقتها.



وفي مباراة ثانية، اليوم الجمعة، يستضيف الفتح الثامن بـ13 نقطة نظيره الرائد العاشر بـ12 نقطة، في مباراة تبدو متكافئة من الناحية النظرية مع أفضلية بالأرض والجمهور لصالح حامل اللقب في الموسم الماضي الفتح، خاصة بعد أن خفت وهج الرائد الذي كان عليه في الجولات السابقة، وبات يعاني نفسيا بعد خسارة ديربي القصيم على يد التعاون وقبلها الخسارة على أرضه من الاتحاد برباعية.. أما الفتح فيسعى لاستعادة بعض ماكان عليه في الموسم الماضي، خاصة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الاتفاق صفر-2.



وتختتم مباريات الجمعة بمواجهة التعاون الرابع بـ19 نقطة مع العروبة 12 بعشر نقاط.. وتميل الكفة لصالح التعاون الذي قدم في المباريات الأخيرة مستويات رائعة، أنهاها بفوزين هامين ومتتاليين، الاول على الاهلي بجدة، والثاني على منافسه التاريخي الرائد، كما يضم الفريق هداف المسابقة المحترف الكاميروني ايفولو الذي يشكل تهديدا حقيقيا لأي منافس.



على الجهة المقابلة، سيلعب العروبة الذي اكتسب جرأة اللعب مع الكبار بأسلوبه المعتاد الذي يعتمد على تحصين مناطقه الخلفية، مع التحول السريع للهجوم ومباغتة الخصوم، خاصة وأن المباراة تلعب في بريدة معقل التعاون المنتشي بانتصار الديربي.

