رئيسة البرازيل.. تتبادل التغريدات مع رونالدو ونيمار

تبادلت ديلما روسيف رئيسة البرازيل اليوم الجمعة عدة تغريدات مع نجمي كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو والحالي نيمار دا سيلفا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وذلك قبل قرعة بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل والتي تجرى اليوم الجمعة بمنتجع كوستا دو ساوبي البرازيلي.

وذكرت روسيف "رونالدو، شاركت في أربع بطولات كأس عالم ، كيف هي أعصابك قبل قرعة البطولة الجديدة اليوم".

وسارع رونالدو ، الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم في عامي 1998 و2002 والهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 15 هدفا، بالرد قائلا "الجميع متشوق. من الجيد أن نعرف المنافسين الذين سنلتقيهم في بداية البطولة. خاصة مع كل هؤلاء الأبطال الذين يشاركون في البطولة".

وتشارك روسيف وكذلك رونالدو عضو اللجنة المنظمة للبطولة في حفل إجراء القرعة المقرر اليوم.

كما بعثت روسيف بتغريدة إلى نيمار مهاجم برشلونة الإسباني وأبرز نجوم المنتخب البرازيلي حاليا، وذكرت فيها "نيمار، هل هناك فارق بين مواجهة المنافسين الذين تراهم أكثر سهولة في بداية البطولة أم أنك تفضل مواجهة أفضل المنافسين منذ البداية؟".



وأجاب نيمار "ليس هناك أي منافس سهل في كأس العالم... أليس هذا صحيحا يا رونالدو".

واتفق رونالدو مع نيمار على هذا قائلا "إنه أمر صحيح. وفي المباريات التي تعتبر سهلة، يكون الضغط أكبر على الفريق لتحقيق الفوز".

وأشادت روسيف وكذلك رونالدو ونيمار بالمساندة الجماهيرية الرائعة التي يحظى بها المنتخب البرازيلي وبمساندة الجماهير بشكل عام ببطولة كأس العالم وهو ما يجعل منها بطولة خالدة.