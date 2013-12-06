رونالدو "يخشى" مثلث الرعب العالمي في المونديال

أعرب مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن أمله في تجنب مواجهة منتخبات (البرازيل، وإسبانيا، وألمانيا) في قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2014، التي ستقام، غداً الجمعة، في مدينة سلفادور دي باهيا البرازيلية.

وتمنى اللاعب الأفضل في العالم عام 2008، أن يتجنب منتخب بلاده مواجهة مثلث الرعب العالمي المتمثل في منتخبات البرازيل (البلد المستضيفة)، ومنتخب إسبانيا (حامل اللقب)، فضلاً عن المنتخب الألماني (أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة الأغلى عالمياً).

واعترف مهاجم المنتخب البرتغالي بتضاؤل حظوظ منتخب بلاده في الحصول على لقب بطولة كأس العالم، التي ستقام في البرازيل صيف العام المقبل، مُعرباً في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على الوصول إلى مراتب متقدمة في المونديال.



وأكّد لاعب ريال مدريد الإسباني في تصريحه الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأنّ منتخب بلاده يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم ما هو أفضل لمصلحة الكرة البرتغالية، مُبدياً تخوفه من الوضع الحالي للمنتخب البرتغالي، إذ سيكون عرضة للاصطدام في مجموعة واحدة مع منتخبين من القوى الكروية الكبيرة.

