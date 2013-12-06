شاهد كيف "يدخن" نيمار السجائر

أثارت صورة نشرتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية للبرازيلي نيمار لاعب برشلونة ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصحيفة الأوسع انتشارا في إيطاليا صورة لشخص يشبه النجم البرازيلي وكتبت تحتها "شاهد كيف يدخن نيمار", وهو ما أثار ضجة كبيرة حول اللاعب الواعد ظنا من الجميع أنها صورة حقيقية للبرازيلي نيمار.

وخرج أحد وكلاء اللاعب البرازيلي, ويدعى ادواردو موسي لإيضاح الصورة "المثيرة للجدل" والتي قال عنها إنها لشخص شبيه بنيمار الذي تعاقدت معه إحدى الشركات لعمل دعاية لها, وذلك في تصريحات لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.

