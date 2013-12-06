مدرب بلجيكا يرشح البرازيل والأرجنتين للقب المونديال

أعرب مارك فيلموتس المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم عن اعتقاده بأن كلا من منتخبي تشيلي وكولومبيا لديه فرصة رائعة في المنافسة ببطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل مع الوضع في الاعتبار أن المنتخبين البرازيلي صاحب الأرض والأرجنتيني هما الأكثر ترشيحا لإحراز اللقب.

وقال فيلموتس، في مقابلة نشرتها صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية اليوم الجمعة، "المنتخبان المرشحان بقوة هما البرازيل والأرجنتين. وأعتقد أيضا أن المنتخبين التشيلي والكولومبي لديهما فرصة جيدة في المنافسة".

وتجرى قرعة البطولة اليوم بمنتجع كوستا دو ساوبي البرازيلي.

كما أشار اللاعب السابق فيلموتس إلى أن المنتخبين الإسباني والألماني هم الأوفر حظا من بين المنتخبات الأوروبية للمنافسة على لقب البطولة.

وقال فيلموتس إن المنتخب البلجيكي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه. وأوضح "لدينا جيل جيد. ولكننا ما زلنا بعيدين بشكل كبير.. نريد تقديم مستويات جيدة، قدمنا أقصى ما يمكننا (في التصفيات) وعدنا للنهائيات بعد 12 عاما من آخر مشاركة سابقة لنا. أتمنى أن يكون صيفا لطيفا لنا".

