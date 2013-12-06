الدوري.. وأعداء الوطن

لا حديث للرياضة المصرية وهي تعيش حالة من الركود التام لم تمر بها منذ فترة التوقف التي أعقبت نكسة 1967 إلا عن عودة الدوري المصري ليس بإعتبار أن الدوري مجرد مسابقة كروية وإنما هي الباب الرئيسي لعودة الرياضة المصرية بشكل عام الي مسارها باعتبار أن موارد الكرة يتم الصرف منها علي باقي اللعبات الأخري التي إنهار نشاطها هي الأخري بتوقف الكرة وأعلم تماما أن هناك قوي كثيرة الآن داخل مصر تحارب من أجل ألا يعود نشاك الكرة لأن عودة الدوري تمثل ببساطة أحد العناصر الرئيسية للإستقرار وتعني عودة الإنضباط في الملاعب التي هي جزء من الشارع المصري وتعني جلب الإستثمارات وعودة نخبة كبيرة من الشعب المصري الي العمل في مجال الكرة بعد أن عاشوا أسوأ حالاتهم الإجتماعية لانقطاع موارد رزقهم وفوز الأهلي لعامين متتاليين بدوري أبطال أفريقيا لا يعني أن الكرة المصرية لم تتراجع لأن الفوز جاء بنظرية اللا معقول ولم يكن ليتحقق بالمقاييس العادية وإنما بإرادة حديدية للاعبين تعودوا علي إسعاد جماهيرهم ومطالبتي بعودة الكرة من خلال عودة الدوري لأن الكرة في أي بلد تعتبر مركز التفريخ الأساسي للاعبين لكافة المنتخبات . وحتي تعود الكرة لابد ان تتوافر العوامل الآتية:

* أن يقام الدوري بدون جماهير علي الأقل خلال بضع أسابيع حتي تهدأ الأمور الداخلية ويعود الإنضباط الأمني في الشارع وحتي نفوت الفرصة علي من لا يريدون الخير لبلدنا مصر علي أن يعود الجمهور تدريجيا الي المباريات.

* وضع قواعد صارمة تجاه الأندية التي تخرج جماهيرها عن السلوك أو تحاول اقتحام الملاعب أو ترتكب أي نوع من أنواع الشغب.

* تعيين شركات أمنية خاصة لتأمين الملاعب عن طريق أفراد أمن مدربين وتقوم تلك الشركات بتوفير كافة العناصر الأمنية التي نص عليها القانون من كاميرات مراقبة وأجهزة الكشف عن الملاعب وخلافه . ويكون دور الشرطة التأمين خارج أسوار الملاعب.

* تحديد مواعيد ثابتة لبرنامج المسابقة يتضمن كل التوقفات للمنتخبات والأندية في مشاركاتها القارية لضمان عودة الدوري المصرية لحالة الانضباط المفقودة من سنوات والالتزام التام بنظام الصعود والهبوط دون أن يعترض أي ناد علي اللائحة بعد إنطلاق المسابقة كما حدث في الموسم الماضي وان يتم إختيار الملاعب مسبقا طبقا لإستيفاء كافة الشروط الأمنية.

* للأسف اللجنة الأوليمبية ورئيسها أصبحت أخطر علي بلدنا ممن يعبثون بأمن الوطن ليل نهار بمعاونه ودعم خارجي لهدم كل شيء ولا أدري كيف يكون زين ضمن لجنة إجتمعت في سويسرا منذ أيام لحل أزمة الرياضة مع اللجنة الأوليميبة الدولية في الوقت الذي كان فيه وخطاباته التي أساءت لمصر سياسيا وأمنيا السبب في تدخل اللجنة الدولية .. هذه اللجنة فعلت بالبلد أكثر مما فعل أعداء الوطن وتريد أن تستمر الرياضة مرتعا لأصحاب المصالح الذين نهبوا ثروات الرياضة لسنوات مثلما نهبت النظم السابقة ثروات مصر واستمرار هواة الكراسي لكي تظل تحميهم من أن يكونوا ضمن سكان طرة.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية