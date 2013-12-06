"الفيفا" يأمر بتنكيس الأعلام حداداً على وفاة مانديلا

أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتنكيس الأعلام إلى النصف والوقوف في دقيقة صمت قبل الجولة المقبلة من المباريات الدولية حداداً على وفاة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا يوم الخميس.

ونعى سيب بلاتر رئيس الفيفا الموجود في البرازيل لحضور قرعة كأس العالم 2014 يوم الجمعة مانديلا الفائز بجائزة نوبل للسلام.

وقال السويسري بلاتر في بيان "أشعر بحزن عميق لرثاء شخص غير عادي وربما كان أحد العظماء على مر العصور وصديق مقرب بالنسبة لي. نيلسون روهيلالا مانديلا".

وأضاف "حين كرمه الجمهور وحياه في استاد سوكر سيتي بجوهانسبرج في 11 يوليو 2010.. كان رجلا من الناس.. رجلا يأسر قلوبهم وكانت واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا في حياتي".

وكان آخر ظهور لمانديلا في مناسبة كبرى على المسرح العالمي خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2010 والتي كانت تقام للمرة الأولى على أرض إفريقية حين حضر المباراة النهائية في سويتو وسط تحية هائلة من 90 ألف مشجع وقفوا يصفقون له.

وحظي مانديلا وهو الذي جعل من قضية المصالحة أولوية خلال فترة رئاسته بحب الكثير من السكان البيض حين ارتدى قميص منتخب جنوب إفريقيا للرجبي الذي كان يعتبر رمزا لسيادة البيض في نهائي كأس العالم لهذه اللعبة باستاد إيليس بارك في جوهانسبرج في 1995.

وقال بلاتر "سيبقى نيلسون مانديلا في قلوبنا للأبد. ذكريات نضاله الخالد ضد القمع وشخصيته المميزة وقيمه الإيجابية ستظل حية في فينا ومعنا".

وتابع "كدلالة على الاحترام والحزن ستنكس 209 أعلام للدول الأعضاء في مقر الفيفا إلى النصف وسيتم الوقوف لدقيقة صمت قبل انطلاق المباريات في الجولة المقبلة من المباريات الدولية.