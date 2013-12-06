"المسابقات" تطلب سرعة إنهاء صيانة استاد الملك فهد

خاطبت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ادارة استاد الملك فهد مستفسرة عن إمكانية العودة للعب على الاستاد مع نهاية ديسمبر الجاري.

واصطدمت اللجنة برفض إدارة الاستاد إمكانية اللعب على الملعب الدولي الخاضع للصيانة الدوري في الوقت الحالي، وأكدت إدارة الاستاد أنه من المقرر العودة للعب عليه منتصف يناير المقبل.

وتقع لجنة المسابقات في موقف حرج إذ سيكون من الضروري اللعب على استاد الأمير فيصل بن فهد بشكل متواصل، فيما قد يتم اللعب على الملعب الذي كان مغلقا منذ نهاية الموسم الماضي إلى بداية الجولة 11 مباراتين يوميا، وذلك حينما يستضيف النصر نجران في كأس ولي العهد، عصر الثلاثاء المقبل، فيما يلاقي الهلال الشعلة مساء اليوم ذاته في نفس المسابقة.

ما ستعانيه اللجنة أيضا هو انشغال ملعبي الهلال والنصر بصيانتهما الشتوية، الأمر الذي أدى إلى نقل مباريات الفئات السنية أيضا إلى استاد الأمير فيصل بن فهد، في وقت أكد فيه مصدر داخل لجنة المسابقات أنهم قد يضطرون إلى إراحة استاد الأمير فيصل بعد انتهاء صيانة استاد الملك فهد: "لا نرغب في استنزاف استاد الأمير فيصل، هذا الضغط عليه قد يجعلنا نفقده في نهاية الموسم"، مضيفا "سنعاني كثيرا من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي، الضغط كبير على استاد الأمير فيصل، ونأمل أن نتمكن في العودة إلى استاد الملك فهد".

بالمقابل، قال مصدر في إدارة الاستاد الدولي إنهم لا يستطيعون إقامة أي مباراة على أرض الملعب من الآن وحتى منتصف يناير المقبل، وقال: "بدأنا فعليا في العمل على الزراعة الشتوية للاستاد الاثنين الماضي، وحتى يكتمل العمل يجب ألا يُلعب على الملعب إلا بعد مرور 35 يوما على الأقل"، وتابع "المسألة تتعلق بنمو العشب الشتوي الذي يعطي الملعب اللون الأخضر شتاء، حينما يقام عليه نشاط قبل اكتمال النمو والتفرع فإن العشبة ستسحق، وبالتالي تتدمر الأرضية، ما يجعلها غير صالحة للعب بعد فترة".

وعن مدى إمكانية استضافته مباريات ومن ثم إراحة الملعب مرة أخرى، قال: "لا يمكن حدوث ذلك، حينما تتدمر النبتة فإنه لا يمكن زرعها مرة أخرى قبل انتهاء فصل الشتاء، الأمر مستحيل".

