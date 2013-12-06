"نيفيز".. ينقذ الهلاليين من النهضة

أنقذ البرازيلي تياقو نيفيز لاعب الهلال فريقه من خسارة نقطتين ثمينتين بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى النهضة في المرحلة 12 من دوري جميل للمحترفين.

وبدأ الهلال – الذي فقد 5 نقاط في المرحلتين السابقتين بخسارته من النصر 2-1 وتعادله مع الشعلة 2-2- المباراة بشكل جيد ونجح بتسجيل الهدف الأول له في وقت مبكر عند الدقيقة 17 عن طريق متوسط ميدانه المغربي عادل هرماش الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس النهضاوي وديع العبيدي.

بعد الهدف رد النهضاويون سريعاً بهدف مفاجئ للهلال بعد أن استغل المهاجم البحريني اسماعيل عبداللطيف بطء الدفاع الهلالي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 24.. بعد الهدف حاول الهلال كثيراً تسجيل الهدف الثاني ولكن اعتمد النهضة على تكثيف منطقة جزاء فريقهم وخرجوا بنتيجة التعادل في الشوط الأول.

في الشوط الثاني أجرى مدرب الهلال سامي الجابر أول تغييراته بدخول المهاجم ياسر القحطاني بديلاً للمدافع الكوري هوان وواصل الهلال هجماته على مرمى النهضة الذي تألق حارسه في كثير من الكرات.. وكاد الشمراني في الدقيقة 65 أن يسجل الهدف الثاني للهلال بعد أن وصلته كرة من خلف المدافعين من ياسر القحطاني وسددها برعونة ونجح الحارس والمدافع وليد الرجا في إبعادها عن مناطق الخطر.. ومع توالي الهجمات الهلالية وصلت كرة لمهاجمه ياسر القحطاني ولعب كرة عرضية أخفق حارس النهضة وديع العبيدي في إبعادها عن مرماه لتصطدم بالبرازيلي نيفيز وتدخل الشباك كهدف إنقاذ للهلاليين في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني وبفارق نقطة عن النصر المتصدر الذي تنتظره مباراة أمام الشباب غداً السبت.. وبقي النهضة على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الأخير.

