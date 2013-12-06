هدية عن هدية.. تفرق

ما أن سحبت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس اسبانيا حتى انطلقت صرخات الفرح من حناجر لاعبي وإداريي فريق الدرجة الثالثة أولمبيك شاتيفا.. فالضيف الذي سيحل عليهم مساء السبت ليس سوى ريال مدريد.. الأمر أشبه بالهدية، والفرحة عارمة وسيروي كل من سيشارك في المباراة لأبنائه وأحفاده كيف أنه واجه يوماً ما كريستيانو رونالدو وغاريث بايل وانخيل دي ماريا وكريم بن زيمة وإيسكو ومودريتش وسرخيو راموس وبيبي وكاسياس.. وليست مهمة النتيجة، حتى ولو كانت بفارق «درزن» أو «دستة» من الأهداف لمصلحة الفريق الملكي.

وسبق أن عاش ابويل نيقوسيا القبرصي حالة مماثلة.. ففي الموسم 2011/2012 تخطى الفريق المغمور جداً ثلاثة أدوار تمهيدية على حساب ثلاثة فرق من ألبانيا وسلوفاكيا وبولندا وبلغ دور المجموعات (الدور الأول).. حقق المفاجأة وتصدر مجموعته على حساب زينيت الروسي وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني، ثم تجاوز عقبة ليون الفرنسي في الدور الثاني، قبل أن تنقلب قبرص برمتها مهرجاناً للفرح.. ريال مدريد سيزورها في ربع النهائي.. راحت تغني كما غنت ليلى: قيس ابن عمي عندنا، يا مرحبا يا مرحبا.. لو طلب أبويل ريال مدريد في مباراة ودية لفرض عليه الأخير أن يخرج ملايين عدة من حسابه المصرفي.. وبدلاً من ذلك، لعب الفريق القبرصي المجهول ضد النادي الملكي وقد غنم ملايين عدة لبلوغه ربع النهائي.. ولم تعد النتيجة تهم كثيراً.. شاهد سكان الجزيرة الصغيرة رونالدو وبن زيمة وأوزيل وكاكا وهيغواين وخضيرة وشاهين بأم العين وارتضوا الخسارة بالثلاثة التي كانت أطيب من العسل على قلوبهم، والتقطت الآلاف من الصور التذكارية قبل أن يكحل اللاعبون والإداريون أعينهم برؤية استاد سانتياغو برنابيو الأسطوري في مباراة الإياب التي أسفرت عن فوز المدريديين بهدفين مقابل خمسة.

وعليه، أتصور أن هناك نوعاً من الحمى في مدينتي مراكش الداخلية وأغادير الساحلية اللتين ستستضيفان كأس العالم العاشرة للأندية اعتباراً من 11 الجاري، وحمى في مصر كلها.. ومراكش بالذات محظوظة لأن بايرن ميونيخ سيخوض على استادها مباراة الدور نصف النهائي التي ستكون ضد الأهلي المصري بطل افريقيا أو غوانغجو ايفرغراندي الصيني بطل آسيا.. المراكشيون سيرون بأم العين بيب غوارديولا كما سيتمتعون برؤية ريبيري زوج وهيبة، وكذلك روبن ومولر وكروس ولام وغوتسه وألابا ونيوير.. والمغاربة جميعهم يتمنون لو تتحقق المعجزة لو يبلغ ممثلهم الرجاء البيضاوي مباراة القمة.. أما المصريون فربما يواجهون الفريق البافاري إذا ما نجحوا في شل حركة نجوم الفريق الصيني وهم الارجنتيني داريو كونتشا والبرازيليان موريكي وإيلكيسون.. وإذا ما حصل ذلك، سيكون لقاء الأهلي وبايرن من أهم أحداث الموسم.

كانت إقامة النسختين السادسة والسابعة عامي 2009 و2010 في ابوظبي هدية فرح.. وإقامة النسختين العاشرة والحادية عشرة (عام 2014) في المغرب أكثر من هدية فرح، ولا سيما أننا لم نعد نرى على شاشاتنا الصغيرة في زمننا العربي الحالي إلا هدايا الخراب والدمار والتمزق والتفتت.

** احبسوا أنفاسكم.. قرعة مونديال 2014 موعدها الجمعة.. وخارطة طريق القرعة رُسمت حسبما ذكرت «استاد الدوحة» في عددها الأخير.. هي مطابقة لخريطة 2010 مع تعديل طفيف يخص هوية الدولة الأوروبية الثالثة عشرة التي سيتم اختيارها بالقرعة لتوضع في السلة الثانية مع الجزائر ونيجيريا وساحل العاج وغانا والكاميرون وتشيلي والإكوادو.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية