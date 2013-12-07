الشعلة هزم الاتحاد.. والاتفاق يواصل صحوته على الفيصلي

حقق فريق الشعلة فوزه الأول في دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم على حساب الاتحاد 2 ـ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الشعلة بمحافظة الخرج ضمن الجولة الـ 12 من المسابقة .

بدأ الشعلة بالتسجيل عن طريق لاعبه مسفر البيشي في الدقيقة السابعة، وعادل للاتحاد مختار فلاتة النتيجة لفريقه في الدقيقة 40 .

وأضاف المحترف المالي في صفوف الشعلة لاسانا فاني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء؛ ليرتفع رصيد فريقه إلى 7 نقاط في المركز 13، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وواصل الاتفاق نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة وتغلب على مضيفه الفيصلي 3 ـ صفر، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة.

سجل للاتفاق محترفه السنغالي بابا وايغو "هدفين" في الدقيقتين 4 , 78 وحمد الحمد في الدقيقة 26 ليرتفع رصيد الاتفاق إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند نقاطه الـ11 في المركز 12 .