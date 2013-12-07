الشقيقان "بواتينغ" يصطدمان مجدداً في كأس العالم

مرة جديدة، سيصطدم الشقيقان كيفين وجيروم بواتينغ خلال بطولة كأس العالم المقبلة في البرازيل بقميصين مختلفين وتحت علمين مختلفين، رغم أنهما من أب واحد وأم واحدة، إلا أن كلا منهما اختار جنسية مختلفة.

وأوقعت قرعة المونديال ألمانيا، التي يلعب في صفوفها جيروم، مع غانا، التي تضم كيفين، إلى جانب البرتغال والولايات المتحدة الأميركية، ضمن المجموعة السابعة القوية.

وولد كيفين وجيروم لأب غاني وأم ألمانية، وقد اختار الأول تمثيل منتخب ألمانيا، حيث يعتبر أحد أبرز مدافعيه، كما أنه يتألق بشكل لافت مع فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وفي المقابل، اختار كيفين منتخب غانا، ويدافع عن ألوانه منذ عدة سنوات، وهو يعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في "النسور السوداء" التي تأهلت لكأس العالم على حساب المنتخب المصري.

وسبق للشقيقين أن التقيا خلال بطولة كأس العالم الماضية في جنوب إفريقيا عام 2010، حينما لعب المنتخبين الأوروبي والإفريقي أيضاً في مجموعة واحدة، وفاز منتخب "مانشافت" بهدف دون رد.

ولم يخف كيفين وجيروم سعادتهما بتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في كأس العالم، إذ كتب "الغاني" على حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "شقيقي لقد حان الوقت مجدداً.. هذا هو جمال الحياة، لا يمكنني الانتظار لوقت المباراة، أحبك أخي".

أما "الألماني" فكتب في نفس الموقع: "أنا سعيد جداً لمواجهة شقيقي كيفين ومنتخب غانا مرة أخرى في كأس العالم".

