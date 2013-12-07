النصر والهلال.. يتنافسان لضم "عطيف"

دخل قطبا العاصمة السعودية النصر والهلال في صراع جديد لضم المهاجم الشاب صقر عطيف لاعب فريق لوليتيانو البرتغالي، بالإضافة إلى الأهلي الذي يستعد للدخول في المفاوضات.

وأمضى عطيف عامين في الملاعب البرتغالية وهو ما يسمح بعودته للدوري السعودي من جديد بحسب لائحة الاحتراف الخارجي التي تنص على أن اللاعب يشترط أن يكمل عامين إذا احترف خارجياً قبل العودة من جديد للدوري السعودي.

وأكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن إدارة نادي لوليتيانو البرتغالي لن تمانع في انتقال اللاعب بشرط الحصول على مقابل مادي مجزي، حيث ستشهد الأيام المقبلة تنافسا كبيرا بين الاندية الجماهيرية للظفر بخدماته.

تجدر الإشارة إلى أن صقر غادر الملاعب السعودية للاحتراف خارجيا منتقلا من نادي الشباب بصحبة أخيه عبدالله الذي عاد مطلع هذا الموسم بعد انتقاله لنادي الهلال.