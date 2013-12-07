النصر "يقهر" الشبابيين ويعزز صدارته

واصل النصر عروضه القوية هذا الموسم، وعزز صدارته لدوري جميل للمحترفين، بعد فوزه على الشباب ٣-٢ في ختام المرحلة ١٢ التي شهدت عودة الأهلي للانتصارات بعد فوزه على نجران ٣-٢.

واحتاج النصر فقط الى ٢٢ دقيقة ليقلب الطاولة في وجه الشبابيين الذين تقدموا بهدفين نظيفين مع مطلع الشوط الثاني، بالرغم من طرد مدافعه الكوري كواك في الدقيقة ٣٥.

وبدأ الشباب المباراة بضغط على النصر الذي عانى من غياب لاعبيه البحريني محمد حسين وابراهيم غالب، بالإضافة إلى عبدالرحيم جيزاوي بسبب الاصابة، وهو ذات الامر الذي عانى منه الشباب بغياب مهاجمه نايف هزازي وقائده أحمد عطيف للاصابة.. واستمر ضغط الشباب حتى الدقيقة ٣٥ التي شهدت طرد الكوري كواك مدافع الشباب لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.. وتغير حال النصر بعد الطرد وكاد مدافعه عمر هوساوي أن يسجل لفريقه بعد أن لعب كرة رأسية مرت بجوار القائم الايسر الشبابي.. بعدها لعب يحيى الشهري كرة ركنيه ارتقى لها السهلاوي ونجح حارس الشباب وليد عبدالله من ابعادها خارج مناطق الخطر.. وقبل نهاية الشوط سنحت فرصة لحسن الراهب الذي لعب كرة رأسية ارتطمت بالعارضة.

في الشوط الثاني فاجأ الشباب النصراويين بهدف عن طريق مهند عسيري الذي تناقل كرة مع البرازيلي رافهينا لتصل الكرة اليه وهو أمام المرمى الخالي.. وفي الدقيقة 54 اخترق البرازيلي رافهينا الدفاع النصراوي وسدد كرة مرت من بين اقدام الحارس النصراوي عبدالله العنزي.. بعد الهدف اندفع النصر نحو مرمى الشباب بحثاً عن هدف تقليص الفارق وهو ما تحقق للنصراويين في الدقيقة ٦٤، بعدما احتسب حكم المباراة مرعي عواجي ركلة جزاء للاعب النصر البديل عبده عطيف بعد اعاقته من البرازيلي فيرناندو مينيغازو.. تقدم لها السهلاوي ووضعها على يسار الحارس الشبابي وليد عبدالله.. بعدها واصل النصر اندفاعه نحو مرمى الشباب وأضاع مهاجمه البرازيلي هدفاً محققاً بعد ان سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وليد عبدالله.. وفي الدقيقة ٧٧ تمكن البرازيلي ايلتون مهاجم النصر من تسجيل هدف التعادل بعد ان وصلته كرة عرضية من الغامدي استلمها بنجاح وسددها في مرمى الحارس الشبابي وليد عبدالله.. واصل النصر هجومه على مرمى الشباب بحثاً عن هدف يبعده عن الهلال الوصيف بأربع نقاط وهو ماتحقق له حينما انطلق مدافعه جمعان الدوسري بكرة مررها لعطيف الذي اعادها له ليطلق قذيفة استقرت في شباك الحارس الشبابي وليد عبدالله.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى النقطة ٣٠ في المركز الاول وبفارق اربع نقاط عن الهلال الثاني.. وتجمد الشباب عند رصيده السابق ٢١ نقطه في المركز الثالث.

مباراة النصر والشباب بدوري جميل السعودي(تصوير: محمد الضاوي)

الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات

وفي جدة استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بفوزه على نجران ٣-٢ في المرحلة ١٢ من دوري جميل.

وتقدم الاهلي أولاً عن طريق قائده تيسير الجاسم في الدقيقة ٢٨.. وبعدها بـ٦ دقائق نجح نجران بتسجيل هدف التعادل عن طريق عوض الصقور.. وفي الدقيقة ٣٧ نجح البرازيلي دوس سانتوس مهاجم نجران من تسجيل هدف التقدم لفريقه.. ونجح لاعب الاهلي مصطفى بصاص من تسجيل هدف التعادل لفريقة قبل نهاية الشوط الاول.. وفي الشوط الثاني تمكن قائد الاهلي تيسير الجاسم من تسجيل هدف الفوز للاهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ٦٤.



وارتفع رصيد الأهلي الى ٢٠ نقطة في المركز الرابع، وبقي نجران على رصيده السابق ١٨ نقطة في المركز السادس.

