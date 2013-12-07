ثنائية بالوتيلي تنقذ ميلان من الهزيمة أمام ليفورنو

أنقذ المهاجم الدولي "المشاكس" ماريو بالوتيلي فريقه ميلان من الخساراة امام مضيفه ليفورنو المتواضع بادراكه التعادل 2-2، اليوم السبت، في المرحلة 15 من الدوري الايطالي.

ومنح بالوتيلي التسجيل لميلان في الدقيقة السابعة اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من الدولي البرازيلي ريكاردو كاكا فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى، بيد ان لوكا سيليغاردي ادرك التعادل من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر كرة من باسوكاولي شاتاريلا اسكنها يمين الحارس غابريال (26).

وأهدر بالوتيلي فرصة ذهبية لاضافة الهدف الثاني عندما تلاعب باحد المدافعين وسدد كرة قوية من حافة المنطقة ابعدها الحارس فرانشيسكو باردي بصعوبة الى ركنية (56) اهدر منها ستيفان الشعراوي، بديل السلوفيني والتر بيرسا، فرصة التسجيل اثر تلقيه كرة من الدولي الهولندي نايجل دي يونغ فسددها من نقطة الجزاء في جسم احد المدافعين (57)، وارد ليفورنو مهاجما ووصلت الكرة الى سيليغاردي فمررها الى البرازيلي باولينيو الذي تفوق على الكولومبي كريستيان زاباتا وسددها قوية بيمناه زاحفة من زاوية صعبة على يسار الحارس غابريال (58).

وأنقذ بالوتيلي الضيوف من الخسارة عندما ادرك التعادل من ركلة حرة مباشرة قوية سددها بيمناه على يسار الحارس (84).

وكاد بالوتيلي يفعلها ويسجل هدف الفوز من تسديدة قوية ارتدت من العارضة (88).

وظهر ميلان بمستوى مخيب وهو الذي تنتظره 3 مباريات قوية في الاسبوعين المقبلين انطلاقا من مواجهة اياكس امستردام الهولندي، الاربعاء المقبل، في ميلانو في الجولة السادسة الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، حيث يكفيه التعادل لبلوغ الدور الثاني، ثم مواجهة روما الثاني في ميلانو في 16 ديسمبر الحالي، قبل ان يلتقي مع جاره انتر ميلان في 22 منه.

ورفع ميلان رصيده الى 18 نقطة في المركز الثامن مقابل 13 نقطة لليفورنو الـ13.

ويلعب لاحقا نابولي مع اودينيزي.

وتختتم المرحلة، غدا الاحد، بلقاءات روما مع فيورنتينا، وكالياري مع جنوى، وفيرونا مع اتالانتا، وسمبدوريا مع كاتانيا، وساسوولو مع كييفو، وتورينو مع لاتسيو، وانتر ميلان مع بارما.