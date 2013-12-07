سامي الجابر: سأبحث عن عناصر جديدة للهلال

أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي سامي الجابر أن فريقه بحاجة إلى لاعبين جدد من أجل معالجة الأخطاء التي ترتكب في الفريق في المباريات الأخيرة قائلاً، بعد فوزه الصعب على النهضة 2-1 في دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم إن "فريقي يحتاج إلى عناصر جديدة، وهو من ضمن الحلول التي سأبحث عنها مستقبلا"، في إشارة صريحة منه إلى إجراء تغييرات عدة في صفوف الفريق الأزرق في فترة الانتقالات الشتوية في اللاعبين المحليين والأجانب.

وأكد الجابر أن العديد من لاعبيه لم يكونوا في يومهم في مباراتهم أمام النهضة وقال: "حصلنا على الأهم وهو 3 نقاط والنهضة لعب بدفاعية وقتالية وهو حق مشروع لأي فريق ولكن أتمنى أن يكون ذلك ليس مع الهلال فقط".

وأبان سامي الجابر أن الحلول في فريقه هو إضافة لاعبين جدد في المستقبل القريب، مؤكدا أن التغييرات التي حدثت في المباراة كانت مع دخول ياسر القحطاني، وكانت هناك فرص عدة وليس كل الفرص تسجل ولكن طبيعي أن تضيع الفرص في عالم كرة القدم.

وأوضح الجابر أن الكرات العرضية من ضمن الحلول وقال: "تفوق لاعبي النهضة في معظم العرضيات ولم تكن بالشكل المطلوب، لافتا الى أن فريقه سيعمل على تصحيح كافة الأخطاء".