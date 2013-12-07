قرعة المونديال "تذبح" رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

لم يجد رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ دايك، وسيلة للتعبير عن صدمته لما آلت إليه نتيجة قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2014 التي جرى سحبها في منتجع كوستا دو ساويبي البرازيلي، سوى بإشارة " الذبح"؛ في إشارة منه إلى صعوبة المجموعة التي وقع فيها منتخب بلاده.

وأعرب "دايك" عن صدمته بعد النتائج التي آلت إليها قرعة نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها البرازيل في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو من عام 2014.

وأوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2014 المنتخب الإنجليزي، في مجموعة الموت الحديدية مع إيطاليا بطلة العالم في ثلاث مناسبات، والأوروغواي حاملة اللقب مرتين، في حين أكملت كوستاريكا المجموعة.

وبدا لافتاً خلال مراسم القرعة أن رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ دايك، قد صُدم بعد معرفته بنتائج القرعة، حيث قام بهز رأسه، قبل أن يُشير بإشارة "الذبح".

