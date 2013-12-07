"قمة" النصر والشباب تشعل دوري جميل

تتجدد الإثارة في الدوري السعودي لكرة القدم بمواجهة النصر المتربع على الصدارة والشباب الثالث في الرياض في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة اليوم السبت. ويلعب أيضا الأهلي مع نجران والفيصلي مع الاتفاق والشعلة مع الاتحاد.

يدخل النصر اختباراً صعباً حينما يواجه الشباب بسبب وجود غيابات كبيرة في صفوفه أبرزها غياب إبراهيم غالب وعبدالله العنزي وعبدالرحيم جيزاوي والبحريني محمد حسين ويبحث النصر عن فوز جديد يبعده عن أقرب منافسيه الهلال بأربع نقاط ويبعده عن الشباب الثالث بـ9 نقاط.

وأكد الأرووغوياني كارينيو مدرب النصر أهمية المباراة في المؤتمر الصحفي وقال: "استعدينا لهذه المباراة طوال هذا الاسبوع بخلاف مباراتنا مع الاتحاد وقبلها الهلال وعملت على تجهيز اللاعبون البدلاء اللذين سيشاركون مكان زملائهم المصابين وانا سعيد بمستوى اللاعبين".

وقلل كارينيو من تأثير الغيابات الكبيرة على فريقه، وقال: "النصر سبق وأن مرت عليه ظروف مشابهة لحالة الغيابات الحالية وبفضل وجود البديل الجيد والجاهز والذي يملك الروح العالية والتصميم على العطاء سار الفريق بتوازنه المعهود وأنا لست قلقاً لأن ثقتي كبيرة بجميع اللاعبين الذين يتدربون معي بالفريق".

أما الشباب فيأمل بقيادة مدربه البلجيكي إيميلوا فيريرا في تحقيق ما عجز عنه الآخرون وهو الفوز على المنافس وتهديد صدارته سيما وأن مستوياته تحسنت في الآونة الأخيرة وبات منافسا حقيقيا على اللقب بعد فوزه الأخير على الأهلي. وسيعتمد فيريرا على حسن معاذ وعبدالله الأسطا ومهند عسيري والكوري كواك تاي والبرازيلي فيرناندو مينيغازو ومواطنه رافينيا والكولومبي ماكنيلي توريس.

وتحسن أداء الشباب كثيراً في الجولات الثلاث الأخيرة ونجح الفريق في الاقتراب من فرق المقدمة النصر والهلال وسيغيب عن الشباب مهاجمه نايف هزازي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

التاريخ ينصف النصر

ويعود تاريخ أول مواجهة ين الفريقين إلى عام 1976 وانتهى ذلك اللقاء نصراوياً 2-1، والتقى الفريقان في 75 مواجهة، 5 منها كانت في المربع الذهبي.. وفاز النصر في 28 مباراة وفاز الشباب في 27 مباراة وتعادلا في 20 مباراة.. وسجل النصر 84 هدفا في مرمى الشباب وتلقت شباكه 87 هدفاً.

أكبر النتائج بين الفريقين

أكبر نتيجة حققها في مبارياته مع الشباب هي فوزه 5-2 في موسم 1981، بينما فاز الشباب على النصر بنتيجة كبيرة قوامها 6-1 في موسم 2004.

أكثر النتائج التي تكررت

فاز النصر بنتيجة 1-صفر و2-1 "9 مرات لكل منهما"

وفاز الشباب بنتيجة 1- صفر و2-1 "7 مرات لكل منهما"

كانت أكبر نتيجة تعادل تكررت بينهما "صفر - صفر " حيث تكررت في 9 مواجهات.

العقدة

كان النصر بمثابة العقدة للفريق الشبابي حيث لم ينجح الأخير في تسجيل أول انتصاراته على النصر إلا في عام 1983 أي بعد مرور 7 سنوات على تاريخ أول مواجهة بينهما.. وأيضا لم يسجل النصر أي حالة فوز على الشباب في الدوري منذ عام 2006 وحتى الآن.

الحكام الأجانب

لعب الفريقان تحت قيادة الحكام الأجانب في ثلاث لقاءات كانت جميعها لصالح الشباب وقاد المباريات إيطالي ويونانيان.

بقية المباريات

وفي بقية المباريات يبحث الأهلي عن حلول ناجعة للخروج من أزمة النتائج التي عصفت به في المباريات الأخيرة عندما يستضيف نجران، ويتطلع الاتفاق إلى مواصلة عروضه ونتائجه الإيجابية التي حققها في الآونة الأخيرة عندما يحل ضيفا على الفيصلي، والشعلة عن فوزه الأول في البطولة والهروب من ذيل الترتيب قبل فوات الأوان عندما يستضيف الاتحاد.