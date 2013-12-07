لاعب مغربي "يذبح" مورينهو بهدف "خرافي"

خطف لاعب الوسط الدولي المغربي أسامة السعيدي الأضواء من لاعبي تشلسي ومدربهم البرتغالي جوزيه مورينهو بتسجيل هدف ثمين وأكثر من رائع في الوقت القاتل، قاد به فريقه "ستوك سيتي" للفوز على "البلوز" اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.



وذبح السعيدي، المعار من ليفربول لستوك، تشلسي ومدربه حينما خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، حيث رواغ المدافع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش بمهارة فائقة، قبل أن يصوب كرة صاروخية اخترقت شباك الحارس المخضرم بيتر تشيك.



وأذهل الهدف الرائع للسعيدي حتى مورينهو الذي ربت على كتفه خلال احتفاله المجنون بالهدف، لكنه وقعه كان صادماً على مدرب ريال مدريد السابق، كون الخسارة تسببت بتراجع تشلسي للمركز الثالث في جدول الدوري، تاركاً المركز الثاني لليفربول الذي فاز على وست هام في نفس التوقيت.

ومن المفارقة أن السعيدي لم "يسعد" أنصار ستوك سيتي فحسب بهدفه الرائع؛ بل أفرح كذلك أنصار فريقه الأصلي "ليفربول"، إذ أن الاطاحة بستوك منحت "الريدز" فرصة احتلال الثاني أمام تشلسي، وخلف أرسنال.

