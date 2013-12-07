مهاجم برشلونة يضيّع فرصة.. لا يهدرها طفل!

قدّم الجناح الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز اعتذاره لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بعدما أهدر هدفا،ً البارحة، بغرابة شديدة خلال مباراة الفريق أمام قرطاجنة في بطولة كأس الملك، حيث فشل في تحويل كرة سهلة أمام المرمى إلى هدف.

وقال سانشيز: "فوجئت بالكرة حينما وصلتني من الجهة اليسرى، كما أنني كنت أقف في المكان الخاطئ، كان أمراً مؤسفاً، وأقدم اعتذاري لجماهير برشلونة على إهدار تلك الفرصة".

وأثار اللاعب التشيلي دهشة جماهير برشلونة بفشله في التعامل مع الكرة السهلة والتي وصلته وهو على بعد 5 أمتار فقط من المرمى الذي كان خالياً من حارس قرطاجنة، إذ سدد الكرة برعونة شديدة فوق العارضة.

وحسم الفريق الكاتالوني المباراة لصالحه بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكأس، ليستعيد نغمة الفوز بعد خسارتين متتاليتين أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو بلباو في "الليغا".

