انهيار عمالقة الدوري الإنجليزي.. وليفربول الفائز الوحيد

تعرضت جميع فرق القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لنتائج سلبية باستثناء ليفربول، اليوم السبت، في المرحلة 15 من المسابقة.

وخسر تشلسي أمام مضيفه ستوك سيتي 2 - 3، وخسر مانشستر يونايتد على يد ضيفه نيوكاسل صفر – 1، وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثهامبتون 1-1، بينما فاز ليفربول على ضيفه ويستهام يونايتد 4 - 1.



وفي باقي المباريات فاز كريستال سيتي على ضيفه كارديف سيتي 2 - صفر ونورويتش سيتي على مضيفه وست بروميتش البيون بالنتيجة ذاتها.

ويتصدر ارسنال جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة قبل مباراته أمام ضيفه ايفرتون غدا الأحد.



ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف امام تشلسي صاحب المركز الثالث، يليه مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، ثم إيفرتون في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، يليه نيوكاسل في المركز السادس برصيد 26 نقطة، ثم توتنهام في المركز السابع برصيد 24 نقطة، يليه ساوثهامبتون في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، يليه مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.



وعلى ملعب ستوك سيتي، تقدم الألماني أندري شورله بهدف لتشلسي في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل بيتر كراوتش لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أضاف ستيفين ايرلاند الهدف الثاني لستوك في الدقيقة 50، ولكن رد البلوز لم يستمر طويلا حيث سجل شورله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53.



وفي الوقت بدل الضائع من المباراة خطف المهاجم المغربي أسامة السعيدي هدف الفوز القاتل لستوك.



وعلى ملعب ساوثهامبتون تقدم المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو بهدف لمانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة ثم أدرك بابلو اوسفالدو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.



وعلى ملعب أنفيلد، استفاد ليفربول بهدف من نيران صديقة سجله جاي ديميل لاعب ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.



وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف مامادو ساخو ثاني أهداف ليفربول ثم أحرز مارتن سكرتيل لاعب ليفربول هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60.



ولكن ليفربول ضرب بقوة في الدقائق العشر الأخيرة وسجل هدفين عن طريق المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز في الدقيقتين 81 و84.



تعرض مانشستر يونايتد حامل اللقب إلى هزيمته الثانية على التوالي على أرضه ووسط جماهيره وسقط أمام ضيفه نيوكاسل بهدف دون رد.

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز لنجمه الفرنسي يوهان كابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة متقنة من مواطنه موسى سيسوكو.

وتزايدت الضغوط بشكل كبير على ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد، الذي خلف سير أليكس فيرغسون الصيف الماضي، بعدما فشل في قيادة الفريق للفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

ولم يحقق مانشستر أي فوز منذ العاشر من نوفمبر الماضي حين فاز على ضيفه ارسنال بهدف نظيف، ومنذ ذلك الحين تعادل الفريق مع مضيفه كارديف سيتي 2 - 2 ثم تعادل بالنتيجة ذاتها مع مضيفه توتنهام، ثم خسر في الجولة الماضية على يد ضيفه إيفرتون بهدف دون رد.



وبدا أن مانشستر يستحق الحصول على ضربة جزاء بعدما لمست الضربة الرأسية لباتريس إيفرا، ذراع مايكل ويليامسون على خط المرمى مباشرة في الدقيقة 55.



وألغى حكم المباراة هدفا سجله المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي في الدقيقة 72 بداعي التسلل.



وحاول مانشستر حتى النهاية أن يدرك شباك تيم كرول بأي ثمن، ولكن حارس ودفاع نيوكاسل كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في الحفاظ على شباكهم نظيفة، ليخرج الفريق الضيف فائزا بهدف نظيف.



وحقق كريستال بالاس فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد توني بوليس، وتغلب على ضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد.



وتقدم كاميرون غيروم بهدف لكريستال في الدقيقة السادسة، ثم أضاف المهاجم المغربي مروان الشماخ الهدف الثاني في الدقيقة 58.



وصعد كريستال بالاس من المركز الثاني من القاع إلى المركز 17 رافعا رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد كارديف عند 14 نقطة في المركز 15.

وتغلب نورويتش سيتي على مضيفه وست بروميتش بهدفين نظيفين حملا توقيع جاري هوبر في الدقيقة 13 وليروي فير في الدقيقة 89.

ورفع نورويتش رصيده إلى 17 نقطة في المركز 13 بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 15 نقطة في المركز 14.

