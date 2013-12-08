إدارة النصر: صدارتنا مستحقة بشهادة رئيس لجنة الحكام

أكدت إدارة نادي النصر السعودي في بيان رسمي، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنها لم تتفاجأ بالحملة المرتبة والمركبة والمنسق لها قبل وبعد مباراة فريقها أمام الشباب، والتي تهدف للضغط والتأثير على التحكيم ودفعه للإضرار بفريقها في الجولات المقبلة، ومحاولة تصوير أن الصدارة لم تكن لتأتي لولا ظروف التحكيم في محاولة منهم لجر النصر إدارة ولاعبين وجماهير لصراعات لا فائدة منها.

"نص البيان"

تتقدم إدارة نادي النصر لكافة جماهير العالمي في كل مكان بالشكر الجزيل على دعمهم المتواصل لنجوم الفريق الذي يواصل حصد النقاط والتقدم بثبات في منافسات الدوري . كما تشكر الجماهير الرياضية المحايدة في كل مكان والتي أسعدها عودة العالمي بشكله الحالي لما في ذلك من إثراء للمنافسة وتقديم نجوم يخدمون الكرة السعودية في حاضرها ومستقبلها .

ونؤكد للجميع أننا كنصراويين لم نتفاجأ من الحملة الممنهجة والمرتبة والمركبة والمنسق لها قبل وبعد مباراتنا أمام شقيقنا نادي الشباب بهدف الضغط والتأثير على التحكيم، ودفعه للإضرار بالنصر في قادم الجولات، ومحاولة تصوير أن الصدارة لم تكن لتأتي لولا ظروف التحكيم في محاولة منهم لجر النصر إدارة ولاعبين وجماهير لصراعات وصدامات لا فائدة منها.

والكل يعلم علم اليقين أن صدارة النصر جاءت بجدارة فنية وجهد لاعبين ودعم جماهير شهد بها كل النقاد والمحللين والمحايدين في كافة القنوات الرياضية ووسائل الإعلام . بل إنهم شهدوا أيضا أن نادي النصر قد تضرر هذا الموسم من أخطاء التحكيم و تسببت ذلك في فقدان الفريق لنقاط مهمة في الجولات الماضية.

وشهد على ذلك رئيس لجنة الحكام عمر المهنا من خلال اللقاءات الشهرية للحكام وامام وسائل الإعلام التي تحضر تلك اللقاءات, ورغم ذلك لم نشكك في التحكيم ولم نطعن في ذمم الحكام، كما إننا لم نر ممن انبري منهم ليكتب تحت ستار مصلحة التحكيم وهو ابعد عن هذا جملة وتفصيلاً أي كتابات أو نقد عندما كان المتضرر النصر .

إن سكوتنا عن أخطاء الحكام التي تعرض لها النصر طيلة الجولات الماضية جاء من واقع حرصنا على أن يكون كامل تركيزنا على فريقنا ليكون حاضراً داخل الميدان بعطاءات لاعبيه وروحهم القتالية وإصرارهم على تحقيق النصر في كل مباراة، ومع كل خطاً نتعرض له نتذكر حديث الرمز الأمير عبد الرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) حينما قال "فالج لا تعالج" .

ختاماً فإننا نبين لجماهير العالمي بأننا سنعمل جاهدين وبكل ما نستطيع على أن يكون تركيزنا دائماً في ميدان المنافسة فقط، مؤكدين في الوقت ذاته بأن مباراة الأمس حفلت بأخطاء تحكيمية على الطرفين .

وكانت مباراة النصر والشباب قد شهدت جدلاً تحكيميا واسعاً من قبل الشبابيين الذين اتهموا الحكم بالتسبب في خسارتهم بعد أن كانوا متقدمين بهدفين نظيفين مع مطلع الشوط الثاني، حيث غرد قائد الفريق في مباراة الأمس عبدالله الأسطا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون .. أحسن الله عزا الجميع بالتحكيم السعودي".. بالإضافة إلى تصريح لاعب الفريق عمر الغامدي الذي ألمح إلى أن الحكم المتسبب بخسارة فريقهم بقوله: "واجهنا قوة لا يقدر عليها إلا رب العالمين وتفسيرها لدى الاستديو التحليلي".. بينما ذهب رئيس نادي الشباب خالد البلطان بتصريح غريب حيث قال بعد المباراة: "أنصح الحكم مرعي عواجي بالتوجه لإدارة مباريات الدوري الانجليزي إو إلقاء محاضرات في "فيفا".. بصراحة التحكيم السعودي رائع فركلة الجزاء النصراوية صحيحة، وهدفهم الثاني بالرغم من أن مهاجمه كان متسللاً وأخذ الكرة بيده إلا أنه صحيح".